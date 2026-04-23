F1: Singura sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu de la Miami a fost prelungită cu 30 de minute

Singura sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami, de la sfârşitul săptămânii viitoare, a fost prelungită cu 30 de minute, informează DPA, potrivit Agerpres.

Weekendul de curse, care începe cu antrenamentele înainte de calificările pentru cursa de sprint pe 1 mai, este primul de la Marele Premiu al Japoniei, încheiat pe 29 martie, după ce Marile Premii ale Bahrainului şi Arabiei Saudite au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Ca urmare a acestei pauze şi a noilor modificări ale regulamentului făcute săptămâna aceasta în ceea ce priveşte recuperarea energiei şi limitarea vitezei butonului de accelerare, echipele vor avea la dispoziţie 30 de minute suplimentare pentru a se familiariza cu maşinile lor.

Calendarul sezonului 2026

Calendarul sezonului 2026 al Formulei 1 cuprinde 24 de etape.

Şase din cele 24 de Grand Prix-uri vor include şi curse de sprint.

Programul sezonului 2026:

8 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

15 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) + cursă de sprint

29 martie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

12 aprilie: Marele Premiu al (Sakhir)

19 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

3 mai: Marele Premiu de la Miami + cursă de sprint

24 mai: Marele Premiu al al Canadei (Montreal) + cursă de sprint

7 iunie: Marele Premiu al Principatului Monaco

14 iunie: Marele Premiu al Cataloniei (Barcelona)

28 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

5 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone) + cursă de sprint

19 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

26 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

23 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort) + cursă de sprint

6 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

13 septembrie: Marele Premiu al Spaniei (Madrid)

26 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

11 octombrie: Marele Premiu de la Singapore + cursă de sprint

25 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

1 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

8 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo)

21 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas

29 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail)

6 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi