Formula 1: De la campioni mondiali la deținători de recorduri unice. 16 perechi tată-fiu care și-au lăsat amprenta în motorsport

De-a lungul istoriei, 16 perechi tată-fiu au fost prezente în F1. Foto: Getty Images

Familia a jucat adesea un rol imens în stârnirea interesului pentru motorsport în rândul piloților în devenire, iar în F1 nu este neobișnuit ca un tată și un fiu să ajungă amândoi în vârful motorsportului. De-a lungul istoriei, 16 perechi tată-fiu au fost prezente în F1, scrie Formula 1.

În două cazuri, ambele generații au câștigat chiar și un Campionat al Piloților. Astfel, Formula 1 a prezentat 16 perechi tată-fiu din istorie, cu grade diferite de succes.

Verstappen

Singurul duo tată-fiu cu un pilot pe grila de start, tatăl lui Max Verstappen, Jos, a obținut două clasări pe podium în timpul carierei sale în F1, în anii 1990 și începutul anilor 2000. Pilotul în vârstă de 54 de ani rămâne o prezență regulată în paddock, urmărind adesea evenimentele din garajul Red Bull.

Realizările lui Max au dus numele Verstappen la noi culmi, cele patru Campionate Mondiale câștigate îl fac unul dintre cei mai de succes piloți din toate timpurile.

Hill

Numele Hill este gravat pentru totdeauna în istoria F1 prin Graham și fiul său, Damon Hill. Poreclit Mr. Monaco, Graham a câștigat două campionate la piloți în 1962 și 1968, dar britanicul și-a asigurat moștenirea în lumea curselor cu Tripla Coroană a Motorsportului: Graham rămâne singura persoană care a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans, Indy 500 și Marele Premiu din Monaco.

După ce Graham a murit într-un accident aviatic în 1975, familia sa, inclusiv fiul său Damon, în vârstă de 15 ani, a rămas devastată. Muncind din greu ca zilier și curier în lumea motorsportului pentru a-și continua studiile, Damon și-a început propria carieră în sporturile cu motor, înainte de a-și face în cele din urmă debutul în Formula 1 în 1992, când avea deja puțin peste 30 de ani. Doar patru ani mai târziu, a câștigat Campionatul Mondial al Piloților din 1996 cu Williams.

Rosberg

Un alt duo emblematic format din tată și fiu este cel al lui Keke și Nico Rosberg, care au câștigat amândoi Campionatul Mondial al Piloților o singură dată. Keke a câștigat Campionatul din 1982 cu o singură victorie într-o cursă, un record comun pentru cele mai puține victorii într-un sezon în care s-a câștigat titlul.

Decenii mai târziu, Nico a egalat această performanță, câștigând Campionatul Mondial al Piloților din 2016 cu Mercedes, după o luptă strânsă cu coechipierul său, Lewis Hamilton.

Schumacher

O altă pereche tată-fiu de renume este cea formată din Michael și Mick Schumacher. Michael rămâne unul dintre cei mai de succes piloți din istoria Formulei 1, cu șapte titluri mondiale și o moștenire care continuă să influențeze acest sport.

Fiul său s-a remarcat în categoriile juniori, câștigând titlul de Formula 2 înainte de a face pasul către F1 cu Haas pentru sezonul 2021 și 2022. Deși cariera sa a luat o traiectorie diferită, el se află încă la volan, urmând să concureze în IndyCar în 2026, după ce a petrecut un an ca pilot de rezervă la Mercedes.

Villeneuve

Numele Villeneuve poartă o moștenire puternică în lumea curselor auto prin Gilles și Jacques Villeneuve. Gilles a terminat pe locul doi în campionatul din 1979, canadianul fiind considerat pe scară largă unul dintre cei mai buni piloți care nu au câștigat niciodată un titlu. A devenit o figură cultă datorită stilului său de condus neînfricat și morții sale premature și sfâșietoare din 1982.

Fiul său, Jacques, a continuat să realizeze ceea ce tatăl său nu a reușit, asigurându-și Campionatul Mondial al Piloților din 1997 cu Williams în doar al doilea sezon, înainte de a se lupta să recâștige acea formă pentru restul carierei sale de un deceniu.

Brabham

Numele Brabham se întinde peste generații, prin Jack și David Brabham. Jack a câștigat trei Campionate Mondiale în total, primul în 1959 și 1960 cu Cooper, înainte de titlul său istoric din 1966 cu Brabham. Jack rămâne singurul pilot din istoria F1 care a câștigat un campionat într-o mașină care îi poartă propriul nume.

Fiul său, David, a concurat ulterior în Formula 1 la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, deși fără același nivel de succes. Ulterior, și-a construit o carieră solidă în cursele de anduranță, inclusiv o victorie la Cursa de 24 de Ore de la Le Mans.

Andretti

Andretti este un nume prestigios în lumea curselor prin intermediul lui Mario Andretti și al fiului său, Michael. Mario a concurat în F1 între 1968 și 1982, ocupând pole position-ul la debut înainte de a câștiga Campionatul Mondial al Piloților din 1978 cu Lotus, devenind în cele din urmă cel mai de succes pilot american din acest sport.

Michael l-a urmat pe grila de start în 1993 cu McLaren, deși perioada sa în F1 a fost scurtă și s-a întors în SUA pentru a-și construi o carieră de mare succes în IndyCar.

Magnussen

Un duo tată-fiu mai recent în F1 este format din Jan Magnussen și fiul său, Kevin. Jan a concurat pentru Stewart Grand Prix în 1997 și 1998, marcând un singur punct la Marele Premiu al Canadei din 1998, înainte de a fi înlocuit mai târziu în acel sezon.

Kevin a avut o carieră mai lungă în F1, cucerind un podium uimitor la debutul său cu McLaren în 2014, înainte de perioade petrecute la Renault și Haas. Kevin deține recordul pentru cele mai multe Mari Premii la care a participat fără a conduce niciun tur, danezul dezvoltându-și reputația de a fi un concurent acerb în timpul perioadei sale de șapte sezoane cu echipa americană.

Fittipaldi

Puține nume sunt atât de sinonime cu Formula 1 precum Fittipaldi, cu mai multe generații și membri ai familiei care și-au lăsat amprenta asupra sportului. Wilson Fittipaldi a concurat în 38 de Mari Premii între 1972 și 1975, marcând trei puncte, înainte de a conduce echipa Fittipaldi din 1974 până în 1982.

El este și fratele lui Emerson Fittipaldi, care a câștigat Campionatul Mondial al Piloților în 1972 și 1974.

Fiul lui Wilson, Christian Fittipaldi, a intrat în F1 în 1992 cu Minardi, reușind să termine de trei ori pe locul patru în cariera sa de trei ani, înainte de a pleca să-și încerce norocul în cursele americane.

Piquet

Numele Piquet este un alt nume care se întinde pe generații în Formula 1, prin Nelson Piquet și fiul său, Nelson Piquet Jr. Nelson Piquet Sr. a concurat din 1978 până în 1991, câștigând trei Campionate Mondiale de Piloți și 23 de Mari Premii în perioade cu echipe precum Brabham, Williams, Lotus și Benetton.

Benetton avea să devină mai târziu Renault, aceeași echipă căreia i s-a alăturat fiul său ani mai târziu. Nelson Piquet Jr. a concurat cu echipa franceză în 2008 și 2009, punctul culminant fiind un impresionant loc 2 în Germania, după ce a terminat pe locul 17 în calificări. Brazilianul a asigurat un alt titlu sub numele Piquet, devenind primul campion al Formulei E în 2015.

Palmer

Poate sunt mai cunoscuți pentru abilitățile lor de a transmite cursele, dar ambii Palmer au avut perioade solide în Formula 1. Jonathan a reușit 14 puncte de-a lungul unei cariere de șapte ani, bucurându-se de cei mai buni ani ai săi la Tyrell, unde a reușit chiar să ocupe locul 4 la Marele Premiu al Australiei din 1987.

Jolyon și-a petrecut cele două sezoane în acest sport la Renault, punctul culminant al său fiind la Singapore, unde a ocupat locul 6 în 2017.

Nakajima

Satoru Nakajima a fost primul pilot japonez de F1 cu normă întreagă, devenind coechipierul lui Ayrton Senna la Lotus în 1987, marcând primele puncte pentru țara sa în doar a doua sa apariție. A participat la 80 de curse în total până în 1991, fiul său, Kazuki, alăturându-se echipei Williams alături de colegul său din a doua generație, Nico Rosberg, în 2007, acumulând nouă puncte în Campionat.

Stuck

Hans Stuck a participat la câteva curse de Grand Prix la începutul anilor 1950, dar germanul era cu adevărat cunoscut pentru isprăvile sale în cursele de urcare pe deal din anii 1930, dominând cu mașini Auto Union. Fiul său, Hans-Joachim Stuck, a obținut mult mai mult succes în F1 între 1974-1979, obținând două podiumuri pentru Brabham în 1977. Acum președinte al Federației Germane de Motorsport, Hans-Joachim a câștigat și de două ori Cursa de 24 de ore de la Le Mans, împreună cu un campionat DTM.

Parnell

Reg Parnell rămâne singurul pilot britanic de F1 care a concurat pentru Alfa Romeo, ocupând un podium la singura sa apariție pentru echipă, chiar la prima cursă de F1. A participat la încă șase Mari Premii în următorii patru ani, în timp ce fiul său, Tim, a fost titular în două curse în 1961, înainte de a conduce diverse echipe până în anii '70.

Winkelhock

Obținând singurele sale puncte la epuizantul Marele Premiu al Braziliei din 1982, Manfred Winkelhock a activat timp de patru ani în acest sport înainte de a-și pierde viața în timpul unei curse de anduranță. Fiul său, Markus, deține un record unic în Formula 1: a condus singura sa cursă din acest sport la Marele Premiu al Europei din 2007, oprindu-se la boxe cu Spyker-ul său încă din turul de formare pentru a schimba pneurile de ploaie, anticipând perfect o ploaie torențială.

După ce a condus șase ture, cursa a fost întreruptă, ceea ce înseamnă că Markus este singurul pilot care a pornit ultimul și primul pe grila de start în același Grand Prix.

Pilette

Pilotul belgian Andre Pilette a participat la 14 Mari Premii între 1951 și 1964, obținând singurul său loc în puncte la cursa de acasă, în 1954.

La 20 de ani de la acel rezultat, fiul lui Andre, Teddy, a avut singurul său start în Formula 1 în jurul cursei de Nivelles, terminând pe locul 17.