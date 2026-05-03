Formula 1 ar putea reveni la motoare V8 până în 2030-2031

1 minut de citit Publicat la 16:51 03 Mai 2026 Modificat la 16:51 03 Mai 2026

Sezonul de Formula 1 a început în Australia pe 8 martie. Foto: Getty Images

Campionatul Mondial de Formula 1 va trece de la motoarele hibride V6 actuale la motoare V8 mai zgomotoase şi mai simple până în 2031 şi, eventual, chiar în 2030, potrivit preşedintelui Federaţiei Internaţionale de automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Acesta a declarat, cu ocazia Marelui Premiu de la Miami, că schimbarea se va produce cu siguranţă. "Se va întâmpla. În cele din urmă, este o chestiune de timp", a spus Sulayem, în biroul său cu vedere la pista din jurul Hard Rock Stadium.

"În 2031, V8-ul. FIA va avea puterea să o facă, fără niciun vot din partea Producătorilor de Unităţi de Putere (PUM). Acesta este regulamentul. Dar vrem să aducem acest motor cu un an mai devreme, ceea ce toată lumea cere acum", a explicat responsabilul din Emiratele Arabe Unite.

Formula 1 a intrat într-o nouă eră a motoarelor în acest sezon, unităţile propulsoare fiind acum împărţite în procente egale între puterea electrică şi cea cu ardere internă, utilizând combustibil complet sustenabil.

Unii piloţi s-au plâns că trebuie să ridice piciorul de pe acceleraţie şi să lase maşina să ruleze liber în viraje, pentru ca motorul cu ardere internă să poată reîncărca bateria şi şi-au exprimat totodată îngrijorările în privinţa securităţii, în special în legătură cu diferenţele de viteză la start şi în timpul cursei.

Nu este prima dată când Ben Sulayem pledează pentru trecerea la motoare V8 sau V10, tot cu combustibil sustenabil, dar acum pare să se confrunte cu o rezistenţă mai mică. Ciclul motorului actual urmează să fie menţinut în următorii cinci ani.

Preşedintele FIA a adăugat că, în conformitate cu regulile, se poate face o modificare pentru 2030 dacă o super-majoritate de patru dintre cei şase producători, inclusiv General Motors, partenerul Cadillac, votează în favoarea schimbării. Altfel, FIA poate impune trecerea la noile motoare pentru 2031.