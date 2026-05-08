Obsesia Meta pentru AI îi face pe angajați să se simtă mizerabil: monitorizare fără drept de refuz și concedieri masive

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Meta le monitorizează angajaților fiecare tastare, fiecare click și fiecare mișcare de mouse – totul pentru a-și hrăni modelele de inteligență artificială. Cine refuză nu are de ales: „Nu există opțiune de renunțare pe laptopul corporativ”, a transmis directorul de tehnologie al companiei. Între timp, aproximativ 8.000 de angajați urmează să fie concediați pe 20 mai, iar cei rămași se întreabă dacă nu cumva și-au antrenat propriii înlocuitori. Nemulțumirea de la Meta este un semnal de alarmă pentru întreaga industrie tech, aflată în plin proces de reconfigurare în jurul inteligenței artificiale, scrie The New York Times.

Într-o postare internă de luna trecută, Meta i-a anunțat pe angajații din SUA că va face o schimbare care îi va afecta pe zeci de mii dintre ei.

Ce tastează angajații pe computer, cum își mișcă mouse-ul, unde dau click și ce văd pe ecran – totul va fi monitorizat, a spus Meta. Scopul, a explicat compania, este de a colecta date despre angajați pentru ca modelele de inteligență artificială ale Meta să poată învăța „cum completează oamenii, de fapt, sarcinile zilnice pe calculator.”

Mulți angajați s-au revoltat imediat. În comentarii online, au atacat monitorizarea ca pe o încălcare a vieții private, numind-o antisocială și insensibilă.

„Chestia asta mă face extrem de inconfortabil”, a scris un manager de inginerie într-un comentariu la anunț, consultat de The New York Times. „Cum renunțăm la asta?”

„Nu există opțiune de renunțare pe laptopul corporativ”, a răspuns Andrew Bosworth, directorul de tehnologie al Meta. Angajații au reacționat postând peste 100 de emoji-uri furioase și uimite, potrivit mesajelor.

Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a pariat viitorul companiei pe inteligența artificială, integrând tehnologia în aplicații precum Facebook și Instagram și cheltuind sute de miliarde de dolari pe dezvoltarea de modele AI și centre de date.

Dar în timp ce compania din Silicon Valley încearcă să facă tranziția de la firmă de internet la organizație de inteligență artificială, această adoptare a tehnologiei a fost stângace și, pe alocuri, de-a dreptul urâtă.

Meta își presează cei 78.000 de angajați să adopte instrumente AI și ține cont de utilizarea tehnologiei în evaluările de performanță. Compania le monitorizează și activitatea pe computer pentru a alimenta și antrena modelele de inteligență artificială. Și taie locuri de muncă pentru a compensa cheltuielile cu AI, anunțând luna trecută eliminarea a 10% din forța de muncă.

Toate acestea au generat furie și anxietate, angajații așteptând să afle dacă sunt vizați de concedieri, programate pentru 20 mai, potrivit a 11 angajați și foști angajați Meta. Unii au spus că nu mai văd Meta drept un loc pentru o carieră de lungă durată. Alții își caută de lucru sau încearcă să semnaleze că vor să fie concediați pentru a primi pachetul de compensații, au spus sursele.

„Este incredibil de demoralizant”, a scris un angajat din departamentul de cercetare a utilizatorilor într-o postare internă, consultată de The Times.

Neliniștea de la Meta oferă o imagine a ceea ce s-ar putea întâmpla și la alte companii de tehnologie, pe măsură ce integrează tot mai mult AI în activitatea lor. Microsoft, Block și Coinbase au anunțat recent concedieri sau programe de plecare voluntară, pe fondul reconfigurării muncii de către inteligența artificială. Tehnologia a fost deosebit de perturbatoare în firmele de tech, deoarece instrumentele AI sunt utile la generarea de cod, scris în mod tradițional de inginerii software care stau la baza multor afaceri digitale.

„AI poate face, în principiu, din oricine un programator mai bun și îi poate ajuta să facă mult mai multe lucruri cu mai puține resurse, dar, ca urmare, aduce și mai multă intensitate în viața de zi cu zi a angajatului”, spune Leo Boussioux, profesor de sisteme informaționale la Universitatea din Washington. „Nu există încă un manual pentru AI la locul de muncă.”

Într-o declarație, Tracy Clayton, purtător de cuvânt al Meta, a spus că scopul noului program de monitorizare este de a antrena produsele AI ale companiei. „Există măsuri de protecție pentru conținutul sensibil, iar datele nu sunt folosite în niciun alt scop”, a precizat acesta.

Reuters și The Information au raportat anterior unele detalii ale ofensivei interne de AI a Meta.

Meta a început să se reorienteze în jurul inteligenței artificiale la scurt timp după ce OpenAI a lansat chatbot-ul ChatGPT în 2022. Vara trecută, Zuckerberg a cheltuit miliarde pentru a crea un laborator dedicat „superinteligenței”, o formă futuristă de AI care poate funcționa ca asistent personal suprem, și a reorganizat divizia de inteligență artificială. Zuckerberg, 41 de ani, a vorbit pe larg despre cum superinteligența va îmbunătăți viața oamenilor.

În martie, Meta a organizat „Săptămânile de Transformare AI"”pentru angajați, au spus cinci angajați și foști angajați. Scopul era să-i învețe pe angajați cum să folosească instrumente AI de programare și agenți AI – asistenți digitali capabili să execute sarcini în mod autonom. Designerilor de produs, care se ocupă de aspectul și interacțiunea cu produsele, li s-a cerut să încerce programarea cu ajutorul AI, iar programatorilor li s-a cerut să încerce designul cu ajutorul AI.

Meta a introdus și panouri de bord interne pentru a urmări consumul de „tokens” al angajaților – o unitate de măsură a utilizării AI echivalentă cu aproximativ patru caractere de text, au spus patru persoane. Unii au descris aceste panouri drept o tactică de presiune menită să stimuleze competiția între colegi. Efectul a fost că unii angajați au creat atât de mulți agenți AI încât alții au fost nevoiți să introducă agenți care să găsească agenți și agenți care să evalueze agenți, au spus două persoane.

Pe 17 aprilie, Reuters a raportat că Meta va concedia în curând 10% dintre angajați. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva și-au antrenat propriii înlocuitori AI, au spus trei persoane.

După ce Meta a anunțat la sfârșitul lunii trecute că va începe să monitorizeze activitatea pe calculator a angajaților, sute de lucrători au protestat. „Insensibilitatea ta față de preocupările propriilor angajați este îngrijorătoare”, i-a scris un angajat lui Bosworth într-o postare internă.

În alte postări din aceeași zi, angajații au pus sub semnul întrebării capacitatea Meta de a securiza datele colectate de la angajați în timp ce le folosește pentru antrenarea modelelor AI.

„Aceste date sunt controlate foarte strict”, a răspuns Bosworth. „Nu va fi un risc de scurgere de informații.”

Două zile mai târziu, Meta a anunțat că va concedia aproximativ 8.000 de oameni în luna aceasta. Reducerile vor permite companiei „să compenseze celelalte investiții pe care le facem”, a precizat Janelle Gale, șefa resurselor umane, într-un mesaj intern. Și a adăugat: „Știu că asta lasă pe toată lumea cu aproape o lună de ambiguitate, ceea ce este incredibil de tulburător.”

De atunci, unii angajați au distribuit ghiduri de supraviețuire pentru concedieri și meme-uri nihiliste. „Nu mai contează”, spunea un meme distribuit intern. Angajații au creat cel puțin trei site-uri cu numărătoare inversă până la concedierile din 20 mai, unul dintre ele având titlul „Big Beautiful Layoff” – o aluzie la legea de politică internă din 2025 pe care președintele Trump a numit-o „One Big Beautiful Bill.”

Meta a sugerat că vor mai urma schimbări. „Nu știm cu adevărat care va fi dimensiunea optimă a companiei în viitor”, a spus Susan Li, directoarea financiară, într-o conferință cu investitorii săptămâna trecută. „Cred că sunt multe schimbări în acest moment, având în vedere că abilitățile AI avansează rapid.”

A doua zi după conferința cu investitorii, Zuckerberg a ținut o sesiune de întrebări și răspunsuri la nivel de companie, alături de alți directori. În cadrul întâlnirii, a cărei înregistrare a fost consultată de The Times, Zuckerberg a spus că Meta nu colectează date despre angajați pentru „supraveghere sau urmărirea performanței sau ceva de genul ăsta.” În schimb, datele vor antrena inteligența artificială în legătură cu „modul în care oamenii inteligenți folosesc calculatoarele pentru a îndeplini sarcini”, a spus el.

„Cred că știm că AI este unul dintre cele mai competitive domenii, probabil din istorie”, a adăugat Zuckerberg.