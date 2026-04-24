„Această companie a devenit obsedată de AI”. Meta a anunțat, într-un mesaj intern, că dă afară 8.000 de angajați

Publicat la 10:13 24 Apr 2026

Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat că urmează disponibilizări, dar a refuzat să ofere alte detalii. Foto: Getty Images

Meta pregătește investiții de 135 de miliarde de dolari în acest an în inteligența artificială și va da afară, luna viitoare, 8.000 de angajați, 10% din forța de muncă. Angajații, care se așteptau la aceste tăieri de personal, au fost anunțați, joi, într-un mesaj intern, că urmează concedieri. De asemenea, Meta a transmis că oprește procesul de recrutare pentru mii de posturi care erau vacante, relatează BBC.

Compania lui Mark Zuckerberg își crește cheltuielile în mai multe zone, dar doar în AI va investit anul acesta 135 de miliarde de dolari. Aceasta este o sumă aproximativ egală cu totalul cheltuit pe AI în ultimii trei ani la un loc, potrivit unei persoane care a văzut documentul intern.

Mark Zuckerberg, cofondatorul și directorul general al Meta, a sugerat, de la începutul anului, că în 2026 compania își va reduce personalul.

„Cred că 2026 va fi anul în care AI va începe să schimbe dramatic modul în care lucrăm”, a declarat Zuckerberg.

Șeful Meta a adăugat că a observat cât de mult a crescut productivitatea angajaților care folosesc intens instrumente AI, subliniind că o singură persoană poate acum realiza proiecte care înainte necesitau o echipă numeroasă.

Deși Meta a concediat deja aproximativ 2.000 de angajați în două runde mai mici de disponibilizări în acest an, angajații se așteptau de săptămâni la reduceri mult mai ample, potrivit BBC.

„Această companie a devenit obsedată de AI”

În ultimele luni, cheltuielile și focusul intern al Meta s-au orientat puternic spre recuperarea decalajului în dezvoltarea modelelor și instrumentelor de AI.

Chiar săptămâna aceasta, compania le-a comunicat angajaților că va începe să le monitorizeze și să le înregistreze interacțiunile cu calculatoarele de serviciu pentru a ajuta la antrenarea și îmbunătățirea modelelor AI.

Măsura a fost descrisă drept „distopică” de un angajat, în contextul concedierilor iminente.„Această companie a devenit obsedată de AI”, a declarat el pentru BBC.

Din 2022, Meta a implementat mai multe runde de concedieri, reducând zeci de mii de locuri de muncă. Totuși, compania începuse din nou angajările, iar anul trecut numărul total de angajați revenise aproximativ la nivelul de dinaintea primelor disponibilizări.

Noile concedieri vor fi cele mai mari de la cele din 2023.

Concedieri în masă

Mai multe alte companii din domeniul tehnologiei, majoritatea investind sume uriașe în dezvoltarea instrumentelor și infrastructurii pentru AI, au făcut de asemenea concedieri masive în acest an.

Amazon a concediat peste 30.000 de angajați. Oracle a concediat peste 10.000.

Block, una dintre companiile tech mai mici, a concediat aproape jumătate din personal, adică peste 4.000 de angajați. Snap, o altă companie mai mică, a concediat aproximativ 1.000.

Tot joi, Microsoft le-a transmis angajaților că va oferi mii de lucrători cu vechime pachete de plecare voluntară.

Aproape toate aceste companii au invocat capacitățile tot mai mari ale AI sau investițiile crescute în această tehnologie ca motiv pentru care conducerea consideră că este nevoie de mai puțini angajați.