„Interziceți mașinile chinezești care pot spiona Marea Britanie”. Solicitare fără precedent adresată Guvernului de la Londra

3 minute de citit Publicat la 16:20 02 Noi 2026 Modificat la 16:20 02 Noi 2026

Solicitarea de a interzice accesul mașinilor chinezești în zonele sensibile a fost inclusă într-un raport extrem de critic. Foto: Profimedia Images

Mai mulți parlamentari britanici îi cer premierului Andy Burnham să interzică accesul mașinilor chinezești dotate cu senzori și conectate la internet în sectoarele strategice și în zonele sensibile ale Marii Britanii, de teama că acestea ar putea fi folosite de serviciile de informații ale Beijingului pentru spionaj, relatează The Telegraph.

Comisia pentru afaceri, inovare, știință și comerț a Camerei Comunelor a cerut Guvernului de la Londra să interzică accesul mașinilor conectate digital și al așa-numitelor dispozitive din „internetul lucrurilor”, fabricate în China, în companiile din sectoarele critice și în zonele sensibile.

„Internetul lucrurilor” (Internet of Things - IoT) este un concept care se referă la o rețea de obiecte și dispozitive fizice conectate la internet, capabile să colecteze și să transmită date fără intervenția directă a unui om.

De asemenea, parlamentarii britanici i-au cerut lui Burnham să abordeze amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă vehiculele electrice (EV) chinezești pentru industria auto britanică, solicitând miniștrilor să impună tarife vamale asupra valului de exporturi din Beijing.

Presiuni pentru măsuri împotriva importurilor din China

UE a impus tarife de până la 35,3% pentru vehiculele electrice fabricate în China și a anunțat noi cote pentru vehiculele hibride.

În acest context, China a acceptat să-şi modereze exporturile de vehicule hibride către UE, o decizie susceptibilă să oprească sosirea a milioane de vehicule chinezeşti pe piaţa europeană în următorii ani.

Bruxelles-ul face presiuni asupra Regatului Unit pentru a impune tarife similare, ca preț al accesului la subvențiile esențiale ale UE în cadrul noului program „fabricat în Europa”. Miniștrii au rezistat până acum presiunilor pentru o măsură similară.

Burnham este supus presiunilor de a-și explica planurile privind un acord mai strâns cu UE înaintea unui summit care va avea loc la Bruxelles pe 20 noiembrie. Lordul Sarwar, ministrul comerțului, a declarat că Regatul Unit și UE trebuie „să acționeze în deplină coordonare” în privința vehiculelor electrice chinezești.

Solicitarea de a interzice accesul mașinilor chinezești în zonele sensibile a fost inclusă într-un raport extrem de critic, în care parlamentarii au afirmat că politica guvernului față de China a fost incoerentă și fragmentară, unele acorduri fiind aprobate fără probleme, în timp ce altele au fost blocate în ultimul moment.

Raportul avertizează că guvernul lui Burnham nu a stabilit încă „regulile jocului” pentru a „proteja securitatea economică și națională a Marii Britanii”.

Parlamentarii au sugerat delimitarea unor „zone roșii”, sectoare-cheie în care influența Chinei ar trebui blocată complet. pentru a oferi claritate companiilor și investitorilor.

Liam Byrne, președintele comisiei și deputat laburist de Birmingham Hodge Hill și Solihull North, a declarat: „Companiile britanice nu își pot planifica viitorul atunci când guvernul își inventează politica față de China pe măsură ce lucrurile evoluează.

„Miniștrii au promis claritate și consecvență. În schimb, avem oportunități ratate, riscuri gestionate necorespunzător și decizii amânate până în ultimul moment.”

Modulele de internet fabricate în China au ajuns în dispozitive care variază de la invertoare solare până la drone, transmițând adesea înapoi date și semnale esențiale, ca parte a funcționării lor. Totuși, datele pe care le colectează ar putea fi utile și pentru supraveghere.

De ce tehnologia auto chineză provoacă îngrijorări

O mașină modernă, de exemplu, ar putea conține zeci de senzori conectați la internet, inclusiv camere video exterioare și interioare.

Unele mașini autonome dispun, de asemenea, de funcții care permit conducerea lor de la distanță. Parlamentarii au afirmat că această capacitate reprezintă un „potențial risc pentru viața oamenilor”.

„Serviciile de securitate chineze ar putea obliga producătorii cu sediul în China să le acorde acces la astfel de sisteme și să folosească acest acces pentru a perturba sistemele de transport și logistică ale altor țări”, au afirmat parlamentarii.

Comisia a cerut, de asemenea, companiilor de telecomunicații să monitorizeze traficul de date dintre vehiculele conectate și entitățile străine, în sectoare-cheie precum industria de apărare și serviciile de urgență.

SUA au interzis deja utilizarea software-ului chinezesc pentru vehicule conectate începând din 2027 și a tuturor componentelor hardware din 2030.

Parlamentarii le-au cerut, de asemenea, miniștrilor să înceapă pregătirile pentru „elaborarea unui regim tarifar” care să vizeze China, susținând că Europa a mers „mai departe și mai repede” în combaterea importurilor de vehicule electrice chinezești.

Jonathan Reynolds, ministrul britanic al afacerilor, a avertizat în repetate rânduri că Beijingul va riposta, punând în pericol exporturile unora dintre cei mai de succes producători auto britanici, precum Jaguar Land Rover.

O înăsprire a măsurilor împotriva giganților auto din Beijing ar afecta, de asemenea, agenda de creștere economică a lui Burnham, în condițiile în care mărcile chinezești devin tot mai populare în rândul cumpărătorilor britanici de automobile.