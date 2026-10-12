UE plafonează la 350.000 pe an importurile de mașini hibride din China

2 minute de citit Publicat la 17:42 12 Oct 2026 Modificat la 17:42 12 Oct 2026

Exporturile Chinei de vehicule hibride către UE s-au triplat în prima jumătate a acestui an, ajungând la 6,7 miliarde de euro. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană va limita numărul de vehicule hibride electrice importate din China la 350.000 de mașini pe an, a confimat Comisia Europeană, potrivit The Guardian. Plafonul de va aplica și companiilor europene care fabrică mașini în China.

Importurile au atins niveluri record în ultimii doi ani. Aproximativ 800.000 de vehicule electrice cu baterie și hibride plug-in din China vor fi vândute doar în acest an în țările europene.

Ce se întâmplă cu mașinile care depășesc plafonul

Uniunea Europeană estimează că acest plafon, care va intra în vigoare în luna decembrie, va înjumătăți cota de piață a Chinei, care acum se află la 6%. Măsura face parte dintr-un acord istoric pe patru ani, încheiat la Beijing săptămâna trecută.

Limita anuală pentru importurile de mașini hibride va fi instituită în baza măsurilor de salvgardare prevăzute de Organizația Mondială a Comerțului (OMC), ceea ce permite aplicarea rapidă a acesteia, fără investigațiile necesare în cazul măsurilor antidumping.

Astfel, mașinile care depășesc această cotă nu vor fi taxate suplimentar, ci vor rămâne blocate în vămile din Europa.

Oficialii europeni au confirmat, de asemenea, că vehiculele chinezești asamblate în interiorul UE, precum cele fabricate în Ungaria sau, în viitor, în Spania, nu vor fi supuse cotei. În schimb, aceasta se va aplica și companiilor europene care produc mașini în China.

Exporturile Chinei de vehicule hibride către UE s-au triplat în prima jumătate a acestui an, ajungând la 6,7 miliarde de euro, față de 2,2 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor vamale chineze.

În cadrul acordului, China a acceptat, de asemenea, să elimine unele taxe vamale pentru piesele auto și să reducă la jumătate taxele aplicate încălțămintei, uleiului de măsline și înghețatei provenite din UE.

Oficialii europeni au mai declarat că această cotă este pe deplin susținută de China și sunt în desfășurare negocieri suplimentare cu Beijingul cu privire la alte importuri, precum diverse chimicale, energie verde și mobilă.

„Vom continua dialogul în privința anumitor produse (...) Aceasta nu este în niciun caz încheierea discuțiilor”, a declarat un oficial.

Franța și Germania cer un „kill switch”

Luna trecută, UE a solicitat opinii cu privire la o nouă legislație care ar putea obliga companiile să își diversifice lanțurile de aprovizionare. Legislația „Fabricat în Europa” ar introduce cerințe similare în domeniul achizițiilor publice.

Joi, liderii europeni vor discuta despre propunerea comună a Franței și a Germaniei pentru un așa numit „kill switch” („întrerupător de urgență”), un nou instrument care ar permite Bruxellesului să blocheze accesul anumitor produse pe piața unică în cazul unor evoluții dăunătoare, precum interzicerea exporturilor de pământuri rare, esențiale pentru industria tehnologică și cea auto.

Acordul privind vehiculele electrice hibride a fost încheiat pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de deficitul comercial al UE în relația cu China, care se ridică în prezent la un miliard de euro pe zi.

Până de curând, strategia UE pentru a combate ceea ce consideră a fi un dezechilibru comercial „nesustenabil” a constat în încercarea de a-și crește exporturile către China.

Surse au declarat că a avut loc „o schimbare de paradigmă”. Îngrijorările privind dezindustrializarea și pierderea locurilor de muncă în principalele regiuni industriale au determinat UE să se concentreze din nou pe limitarea importurilor, în loc să urmărească majorarea exporturilor.

„Monitorizăm îndeaproape importurile. Știm ce intră pe piața noastră. Știm unde există creșteri bruște și știm ce sectoare sunt cel mai grav afectate de dezindustrializare”, a declarat un oficial.

Andrew Small, directorul programului pentru Asia din cadrul Consiliului European pentru Relații Externe, a declarat că China ar putea încerca să „atragă UE în negocieri prelungite” și în alte sectoare, însă atitudinea Uniunii s-a schimbat.