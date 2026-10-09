Acord între Beijing și Bruxelles: China a acceptat să nu mai invadeze piața UE cu milioane de mașini hibride

Pe lângă „moderarea” exporturilor de mașini hibrid (foto), Beijingul a acceptat să reducă și taxele vamale pentru UE. Foto: Profimedia Images

China a acceptat să-şi "modereze" exporturile de vehicule hibride către UE, o decizie susceptibilă să oprească sosirea a milioane de vehicule chinezeşti pe piaţa europeană în următorii ani, a declarat vineri comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, aflat într-o vizită în ţara asiatică, relatează AFP, preluată de Agerpres.

De asemenea, Beijingul a acceptat să reducă taxele vamale - în baza regimului clauzei naţiunii celei mai favorizate - pentru o serie de produse cu o valoare totală de aproximativ patru miliarde de euro, respectiv piese auto, ulei de măsline şi produse alimentare, printre altele, a mai menţionat comisarul european, la o conferinţă de presă în capitala chineză.

El a venit acolo pentru a continua un dialog iniţiat în urmă cu câteva luni de o Uniune Europeană îngrijorată de deficitul său comercial în relaţiile cu China, deficit care a ajuns acum la aproximativ un miliard de euro pe zi şi are efecte negative asupra industriei şi ocupării forţei de muncă europene.

UE ameninţase cu măsuri protecţioniste în lipsa unor rezultate concrete, iar China la rândul ei ameninţase cu răspunsuri corespunzătoare, scopul vizitei comisarului Sefcovic la Beijing fiind, aşadar, evitarea unei escaladări.

O declaraţie comună difuzată după discuţii confirmă disponibilitatea ambelor părţi de a continua şi de a aprofunda dialogul şi pare să risipească riscul unui conflict comercial deschis în perioada următoare, conflict ce ar implica noi taxe vamale şi impunerea de alte bariere comerciale în mod reciproc.

Declaraţia comună menţionează şi disponibilitatea Chinei de a continua să faciliteze acordarea de licenţe pentru furnizarea de pământuri rare şi magneţi permanenţi către UE. China domină extracţia şi rafinarea acestor materii prime esenţiale pentru numeroase industrii strategice. Dependenţa UE faţă de China la acest capitol este foarte puternică, iar lanţurile de aprovizionare europene au fost grav afectate de restricţiile la export impuse de Beijing în 2025.

Rezultatele discuţiilor comerciale desfăşurate la Beijing vor fi prezentate şefilor de stat şi de guvern din statele UE la summitul lor care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles, unde "se va lua decizia finală" cu privire la următorii paşi, a mai spus comisarul Sefcovic.