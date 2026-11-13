Burnham promite un acord cu UE "avantajos pentru toată lumea". "O obsesie care ne trage înapoi", îi răspund conservatorii

2 minute de citit Publicat la 09:37 13 Noi 2026 Modificat la 09:37 13 Noi 2026

Premierul britanic Andy Burnham crede că Regatul Unit poate încheia cu Uniunea Europeană un acord avantajos pentru ambele părți.. Foto: Getty Images

Premierul britanic Andy Burnham crede că Regatul Unit poate încheia cu Uniunea Europeană un acord avantajos pentru ambele părți. Potrivit lui, acordul ar putea semăna "mai mult cu Brexitul pentru care oamenii credeau că votează" în 2016, scrie BBC.

Burnham vrea relații mai strânse cu UE. La summitul Regatul Unit-UE din 20 noiembrie, el ar urma să semneze noi acorduri privind alimentele, energia și mobilitatea tinerilor.

Joi, după o întâlnire cu lideri europeni în Irlanda, Burnham a spus că speră ca acordul să ducă la prețuri mai mici și la o economie mai puternică. El se așteaptă ca negocierile să dureze până în ultimul moment.

Conservatorii i-au acuzat pe laburiști că, prin apropierea de UE, "ne trag în Uniunea Europeană pe ușa din spate".

Burnham consideră că Brexitul a făcut "mai mult rău decât bine". Totuși, el a exclus schimbări majore în relația cu UE înainte de următoarele alegeri.

În programul electoral din 2024, laburiștii au promis că Regatul Unit nu va reveni în piața unică, în uniunea vamală și nici la libera circulație. Burnham s-a angajat să respecte această promisiune. Laburiștii au promis tot atunci că vor "face Brexitul să funcționeze" și vor reseta relația cu UE.

Fostul premier Keir Starmer a semnat deja un acord în mai 2025, care viza pescuitul, comerțul și alte domenii. La summitul de săptămâna viitoare, guvernul vrea să obțină noi schimbări.

Burnham a spus că vrea să analizeze avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni pentru relația pe termen lung cu UE.

Jurnaliștii l-au întrebat dacă redeschiderea acestei dezbateri a ajutat sau a încurcat negocierile. "Cred că a ajutat", a răspuns Burnham. "Avem o săptămână importantă în față și încercăm să finalizăm acordul."

El a explicat ce este în joc: "Prin acest acord putem obține prețuri mai mici pentru consumatori, costuri mai mici pentru companii și mai multă creștere economică. Miza este mare și voi lupta în zilele următoare ca acordul să fie încheiat."

Întrebat dacă studenții europeni vor plăti taxe de școlarizare mai mici în Regatul Unit, Burnham a spus că ambele părți vin cu solicitări în negocieri. "Cred că se poate ajunge la un acord bun pentru Marea Britanie și pentru Europa", a adăugat el. "Ar putea semăna mai mult cu Brexitul pentru care oamenii credeau că votează în 2016."

Înainte de summit, Regatul Unit și UE au convenit un proiect de acord prin care sunt eliminate controalele introduse după Brexit la exporturile de alimente și produse agricole. Statele UE au primit și proiecte de acord privind comerțul cu certificate de emisii și un program de călătorie și muncă pentru tineri.

Guvernul estimează că, în timp, acordul va aduce economiei britanice beneficii de 5,1 miliarde de lire sterline pe an.

Luna trecută, Burnham le-a spus parlamentarilor că summitul este și o ocazie de a face progrese în combaterea imigrației ilegale.

Liderul conservatorilor, Kemi Badenoch, se opune ferm oricărei alinieri la regulile UE. Ea spune că o astfel de aliniere "ne-ar duce înapoi".

Joi, fostul ministru conservator Priti Patel a declarat că "obsesia lui Andy Burnham pentru UE" riscă să tragă țara înapoi, să afecteze economia și să-i lase pe contribuabili să plătească nota.

Liberal-democrații au spus că proiectul de acord este "un petic, nu o soluție". În opinia lor, soluția reală este revenirea în piața unică și o uniune vamală cu UE.

Reform UK consideră că un mare avantaj al Brexitului este că Marea Britanie nu mai trebuie să respecte "reguli ridicole ale UE". Partidul avertizează că orice aliniere ar putea afecta politica comercială a țării.

Partidul Verzilor cere revenirea în uniunea vamală. Liderul său, Zack Polanski, a spus că aderarea deplină la UE rămâne cea mai bună variantă pentru Regatul Unit.