Acordul pentru eliminarea controalelor Brexit pentru alimente și produse de origine animală a fost finalizat. De când se va aplica

2 minute de citit Publicat la 12:17 03 Noi 2026 Modificat la 12:17 03 Noi 2026

Acordul pentru eliminarea controalelor Brexit pentru alimente și produse de origine animală a fost finalizat. De când se va aplica. FOTO: Getty Images

Uniunea Europeană și Marea Britanie au finalizat acordul care elimină controalele introduse după Brexit la importul și exportul de alimente și produse de origine animală, de la cârnați și brânzeturi până la articole din piele și flori, scrie The Guardian.Potrivit unor surse, textul acordului, de 200 de pagini, este definitivat și nu va mai fi negociat.

Este o veste bună pentru exportatorii britanici de alimente, deoarece comerțul lor cu Europa a scăzut cu o treime din 2019. În plus, magazinele mici din Marea Britanie, precum cele de delicatese, vor putea din nou să cumpere cantități mici de brânzeturi și vinuri. Din 2022, costul controalelor făcea acest lucru imposibil.

Acordul nu va fi aplicat însă mai devreme de primul trimestru al lui 2028. Schimbarea premierului britanic a amânat cu șase luni al doilea summit UE-Marea Britanie, care va avea loc acum pe 20 noiembrie.

Luna trecută, Uniunea Națională a Fermierilor a anunțat că exporturile britanice de alimente către UE au scăzut cu o treime de la Brexit. Cele mai afectate au fost ouăle, carnea de pui și produsele din cartofi.

Potrivit unor surse, textul acordului, de 200 de pagini, este definitivat și nu va mai fi negociat. Miercuri, el va fi prezentat ambasadorilor UE, care vor discuta și prima variantă a declarației comune pe care Andy Burnham și liderii europeni o vor semna pe 20 noiembrie.

Documentul include și un program de mobilitate pentru tineri, dar acesta este încă în negociere. Ambasadorii vor analiza și o propunere de ultim moment a Londrei privind taxele de școlarizare pentru studenții europeni, care ar putea debloca discuțiile.

Acum două săptămâni, Bruxelles-ul se temea că Marea Britanie va insista ca studenții din UE să plătească aceleași taxe ca studenții internaționali. Din acest motiv, ambasadorii au discutat chiar separarea acestui subiect și negocierea lui distinctă, încă șase luni.

Acordul fusese convenit în mare parte în mai, iar guvernul britanic l-a publicat pentru ca producătorii să aibă timp să se pregătească. Atunci, Ministerul Mediului și Agriculturii (Defra) estima că va fi aplicat din mai anul viitor.

Acum, Defra le-a transmis reprezentanților industriei că termenul se poate amâna până în 2028. Pentru câteva produse importante va exista o perioadă de tranziție de încă șase luni, de exemplu, cerealele cultivate anul acesta cu fungicide neaprobate încă în UE.

Întârzierea apare pentru că Marea Britanie trebuie să își alinieze legislația alimentară la cea europeană. Deși a respectat în mare parte regulile UE, Londra s-a abătut de la ele în unele cazuri, cum ar fi fungicidele folosite pentru culturile afectate de vremea umedă.

Această aliniere ar putea reaprinde o dispută veche din perioada Brexit, anume dacă Marea Britanie ajunge să preia reguli de la UE, în loc să și le stabilească singură.

Noul acord prevede și că magazinele din Irlanda de Nord nu vor mai fi obligate să eticheteze produsele cu mențiunea „nu este destinat UE”, o regulă criticată de mari lanțuri de supermarketuri precum Marks & Spencer.

Negocierile au început la Londra la începutul anului, cu scopul de a reduce birocrația post-Brexit pentru ambele părți. Un reprezentant din transporturi le-a spus parlamentarilor britanici că actele cerute după Brexit au fost „un adevărat iad”. Un camion a stat blocat la Calais 27 de zile doar pentru că nu avea certificatele potrivite pentru o încărcătură de carne de vită congelată.