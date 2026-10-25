Andy Burnham cere dezbatere despre revenirea la libera circulație a cetățenilor UE în Marea Britanie: „Balanța migrației s-a schimbat”

Burnham, care încearcă să găsească modalități de a accelera creșterea economiei britanice, urmează să se întâlnească cu oficiali de rang înalt ai UE. FOTO: Profimedia Images

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că dorește o discuție privind revenirea la regulile Uniunii Europene referitoare la libera circulație a lucrătorilor, o temă centrală a referendumului pentru Brexit din 2016, care a dus la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, potrivit Reuters.

Continuând declarațiile anterioare despre necesitatea regândirii relațiilor cu Bruxelles-ul, Burnham a declarat pentru The Sunday Times că afluxul de lucrători din UE în Marea Britanie, înainte de Brexit, a generat provocări foarte importante. „Dar, în același timp, era un tip de imigrație care poate nu era la fel de dificil (ca în prezent)”, a spus el.

„Migrația de tip «ușă rotativă», în care oamenii veneau și apoi se întorceau, este diferită. Balanța migrației s-a schimbat de atunci, nu-i așa? Cred că trebuie pur și simplu să avem o discuție sinceră despre aceste lucruri.”

Datele oficiale au arătat că migrația netă pe termen lung în 2025 a scăzut până aproape de nivelul înregistrat înainte de introducerea, la începutul anului 2021, a unui nou sistem de imigrație post-Brexit.

În septembrie, la două luni după ce l-a înlocuit pe Keir Starmer în funcția de lider al Partidului Laburist și de prim-ministru, Burnham a declarat că Marea Britanie ar trebui să ia în considerare mai multe opțiuni pentru relația sa cu UE, inclusiv posibilitatea de a reveni într-o zi în blocul comunitar.

Anterior, el susținuse angajamentele guvernului lui Starmer, printre care se număra excluderea revenirii la libera circulație, condiție impusă de Bruxelles pentru participarea la piața unică a blocului comunitar.

În interviul acordat The Sunday Times, realizat pe 19 octombrie, Burnham a declarat că problema liberei circulații ar putea fi analizată în cadrul unei resetări mai ample a relației Marii Britanii cu UE, inclusiv în ceea ce privește schimbul de date și migrația.

„Trebuie să privești lucrurile în ansamblu, în loc să analizezi libera circulație separat”, a spus el.

Burnham, care încearcă să găsească modalități de a accelera creșterea economiei britanice, urmează să se întâlnească cu oficiali de rang înalt ai UE la un summit programat pentru 20 noiembrie.

El a spus că nu își poate imagina să recomande ca Marea Britanie să adopte moneda euro sau regimul UE de călătorie fără controale la frontiere.

Potrivit The Sunday Times, Burnham a declarat că ar fi necesar un nou referendum pentru revenirea în UE, dar nu neapărat și pentru aderarea la piața unică a blocului comunitar sau la o uniune vamală.

Fostul ministru conservator de Finanțe Jeremy Hunt, care a militat pentru rămânerea în UE în 2016, a declarat că ar fi o greșeală redeschiderea uneia dintre dezbaterile fundamentale ale referendumului și a susținut că relaxarea regulilor privind imigrația ar afecta populația Marii Britanii.

„Cred că ar fi o lovitură puternică pentru eforturile de a-i determina pe oameni să renunțe la ajutoarele sociale și să intre pe piața muncii”, a declarat Hunt pentru Sky News.

William a călătorit în întreaga lume pentru Reuters, lucrând în birouri de presă din Rio de Janeiro și New York până la Bruxelles și Milano. În ultimii 12 ani, a revenit la Londra, unde relatează ziua despre economia britanică, iar seara redescoperă orașul natal, în special puburile mai puțin cunoscute și cluburile de jazz.