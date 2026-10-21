Avertisment din UE pentru Andy Burnham: „Are nevoie de acordul suveran al britanicilor pentru readerarea la blocul european”

4 minute de citit Publicat la 11:46 21 Oct 2026 Modificat la 11:55 21 Oct 2026

Declarațiile lui Burnham despre posibila revenire a UK în UE au aprins din nou dezbaterea Brexit la Londra. Foto: Getty Images

Andy Burnham trebuie să implice Parlamentul britanic înainte de a încerca să apropie Regatul Unit de Uniunea Europeană, consideră Michel Barnier, fostul negociator-șef al UE pentru Brexit. Barnier, care a reprezentat Uniunea Europeană în negocierile dificile privind Brexitul timp de peste patru ani, a declarat pentru Politico că ieșirea din UE „a fost o decizie suverană a poporului britanic și, prin urmare, orice reluare a negocierilor trebuie să fie tot o decizie suverană a Regatului Unit”.

„Andy Burnham și guvernul său trebuie să își clarifice intențiile și să le supună dezbaterii în Camera Comunelor și Camera Lorzilor”, a spus el, referindu-se la prim-ministrul britanic.

Deși Burnham a declarat că Regatul Unit va respecta poziția privind Brexitul inclusă în programul electoral din 2024 al Partidului Laburist, care promite menținerea țării în afara uniunii vamale și a pieței unice europene, în ultimele săptămâni el a sugerat că este dispus să depășească aceste limite în viitor, inclusiv printr-un demers amplu pentru readucerea țării în UE.

Declarația a reaprins dezbaterea privind Brexitul și a sporit miza summitului dintre Regatul Unit și UE, programat pentru 20 noiembrie.

Lideri europeni precum Emmanuel Macron și prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, au salutat planurile de anulare a efectelor Brexitului, în timp ce adversari ai ieșirii din UE, precum parlamentara Emily Thornberry, au cerut ca revenirea în Uniune să fie inclusă în următorul program electoral al laburiștilor.

Însă, Barnier, pe care tabloidele britanice de dreapta îl prezentau adesea drept „cel mai periculos om din Europa” sau îl porecleau „Doctor Nu” din cauza refuzului său de a ceda în fața cererilor britanice, a avertizat că este mult prea devreme pentru a sărbători întoarcerea Regatului Unit în UE.

El a spus că, inclusiv în cazul în care britanicii își vor exprima clar intenția de a reveni în Uniune, trebuie să înțeleagă cât de îndelungat și „foarte complicat” ar fi procesul de aderare, cu toate etapele sale juridice, birocratice și politice, pe care Barnier a petrecut ani întregi încercând să le descurce.

„Când britanicii au părăsit Europa (...) au renunțat la 600 de acorduri internaționale”, a spus el.

Regatul Unit ar fi primit înapoi, dar „există condiții care trebuie respectate”, a adăugat Barnier.

Cum ar putea arăta reintegrarea europeană a Regatului

Cercetătorii Institutului pentru Cercetări de Politică Economică de la Universitatea Stanford estimează că Brexitul a redus PIB-ul Regatului Unit cu 6-8% față de nivelul la care ar fi ajuns în lipsa ieșirii din UE, pe parcursul unei perioade de aproape zece ani.

Sprijinul public pentru revenirea în Uniunea Europeană este destul de ridicat în Regatul Unit. Potrivit unui sondaj YouGov, 59% dintre britanici susțin readucerea țării în UE, în timp ce 32% doresc menținerea în afara Uniunii.

Însă, anularea rezultatului referendumului nu este deloc simplă, după cum a explicat Barnier.

Din punct de vedere politic, unii parlamentari care reprezintă circumscripții în care majoritatea alegătorilor au votat pentru Brexit consideră că redeschiderea subiectului aderării ar fi greșită.

Liderul Reform UK, Nigel Farage, cel mai cunoscut susținător al Brexitului, a criticat inițiativa lui Burnham, numind-o „o greșeală politică foarte mare”, care i-ar putea oferi „cel mai mare impuls” din cariera sa.

Cu toate acestea, în ciuda avertismentelor sale, Barnier, în prezent parlamentar francez după o scurtă perioadă în funcția de prim-ministru al Franței, a declarat că a „regretat” întotdeauna decizia britanicilor de a părăsi UE.

„Brexitul a fost un joc în care ambele părți au avut de pierdut și mi-aș dori să reușim cumva să construim o relație din care ambele părți să aibă de câștigat”, a spus el.

Regatul Unit „cunoaște foarte bine” condițiile pentru aderarea la piața unică, la uniunea vamală sau la UE, a precizat Barnier.

„Nu există o piață unică din care să poți alege doar ce îți convine”, a spus el.

Piața unică europeană permite libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor între statele participante.

Acordurile de uniune vamală, precum cele încheiate de UE cu Turcia și Andorra, elimină taxele vamale pentru mărfurile comercializate între părți și stabilesc tarife comune pentru importurile din afara uniunii vamale.

Însă, țările care participă la uniunea vamală sau la piața unică fără să fie membre ale UE nu au drept de vot asupra legislației europene care stabilește regulile de funcționare ale acestora.

Timpul se scurge

Înainte ca Burnham să poată aborda chestiuni majore precum aderarea la UE, va trebui să finalizeze o serie de acorduri mai puțin spectaculoase, la timp pentru reuniunea din 20 noiembrie.

Negocierile privind aceste acorduri, care vizează comerțul cu produse alimentare, piețele certificatelor de emisii de carbon și vizele pentru tineri, au fost inițiate de predecesorul său, Keir Starmer.

Summitul „ilustrează noua dinamică încurajată de deschiderea prim-ministrului Andy Burnham”, a declarat Barnier.

„Înainte să vorbim despre revenirea în UE, există foarte multe lucruri pe care le putem face împreună cu Regatul Unit”, a spus el.

„Putem coopera în domeniul politicii externe, al apărării (...) Este posibil chiar ca Regatul Unit să fie inclus în marile noastre investiții în inteligența artificială”.

„Toate aceste posibilități sunt deschise în prezent”, a adăugat Barnier. Însă, nu toate subiectele de negociere s-au dovedit ușor de soluționat.

În timp ce discuțiile privind comercializarea certificatelor de emisii sunt aproape finalizate, acordul privind vizele pentru tineri se dovedește mai dificil.

Regatul Unit dorește stabilirea unui plafon pentru numărul persoanelor care ar putea beneficia de un viitor program de mobilitate, în timp ce UE solicită ca acordul să includă și reducerea taxelor de școlarizare plătite de studenții europeni la universitățile britanice.

Negocierile au fost îngreunate și de cererile guvernului britanic de a primi garanții privind viitoarele norme „Fabricat în Europa”, garanții pe care UE susține că nu le poate oferi deocamdată.

Într-un ultim avertisment, Barnier a declarat că europenii trebuie să urmărească atent direcția în care evoluează legislația și reglementările britanice.

„Va fi mai complicat dacă britanicii se îndepărtează de reglementările europene. În prezent, au dreptul să facă acest lucru”, a spus el.

„Trebuie să acționăm cu prudență”, a concluzionat Barnier.