Revenirea Marii Britanii în UE ar putea stimula creșterea economică cu 6%, estimează Goldman Sachs

Burnham a promis să inițieze un „dialog serios” privind relația Marii Britanii cu UE. FOTO: Profimedia Images

Revenirea în piața unică a Uniunii Europene ar putea stimula economia britanică cu până la 150 de miliarde de lire sterline, adică o creștere cu 6%, susține Goldman Sachs, potrivit The Telegraph.

Banca de pe Wall Street le-a transmis clienților, într-o notă de analiză, că există „beneficii economice semnificative în urma unei «reveniri în UE»”, susținând apelurile lui Andy Burnham pentru relații mai strânse cu blocul comunitar.

Analiștii au declarat că reintrarea în piața unică ar putea crește economia cu 2% până la 5%, echivalentul unui impuls economic cuprins între 61 și 152 de miliarde de lire sterline până la începutul următorului deceniu.

Burnham a promis să inițieze un „dialog serios” privind relația Marii Britanii cu UE, prezentând summitul cu Bruxelles-ul de luna viitoare drept un posibil prim pas către revenirea în piața unică.

Premierul a declarat că ar fi o „gravă neglijare a responsabilităților” să nu fie explorată posibilitatea unor relații mai strânse cu UE.

Goldman Sachs a făcut o donație campaniei Britain Stronger in Europe înaintea referendumului din 2016 și a avertizat că va muta locuri de muncă în Europa dacă Marea Britanie va părăsi UE.

Banca de pe Wall Street are mii de angajați la Londra.

Brexitul, încă o temă sensibilă

Andy Haldane, fost economist-șef al Băncii Angliei, a avertizat că redeschiderea dezbaterii privind Brexitul riscă să afecteze economia prin blocarea investițiilor companiilor.

Haldane, care l-a consiliat pe Burnham în timpul campaniei acestuia pentru a deveni prim-ministru, a declarat în această săptămână, la postul LBC:

„Am putea obține un acord mai bun cu UE? Da. Ar genera acest lucru un anumit câștig de creștere economică pe un orizont de cinci, zece sau 15 ani? Probabil.

„Vrem să reluăm referendumul privind Brexitul? Nu ar amplifica acest lucru incertitudinea și nu ar determina companiile să adopte o atitudine defensivă? Cred că acesta este riscul. Să deschidem o cutie a Pandorei care generează și mai multă incertitudine într-un moment în care este nevoie de stabilitate.”

Ce susțin economiștii Goldman Sachs

Economiștii Goldman Sachs au recunoscut că apropierea de UE ar fi o decizie politică și au afirmat că „orice resetare a relației ar necesita negocieri, compromisuri politice și timp înainte ca beneficiile să se materializeze”.

Aceștia au adăugat: „Însă avantajele economice ale unor relații mai strânse între Regatul Unit și UE ar putea fi considerabile, susținând perspectiva noastră optimistă privind evoluția creșterii economice britanice pe termen lung”.

Opțiunile pentru apropierea de UE variază de la aderarea la o uniune vamală până la revenirea deplină în piața unică. Formarea unei uniuni vamale similare celei în care se află Turcia ar aduce un impuls economic estimat la 30 de miliarde de lire sterline, susține Goldman Sachs.

Banca estimează că Brexitul a făcut ca economia britanică să fie cu 6% mai mică decât ar fi fost în absența acestuia, o concluzie pe care alți economiști o consideră „fragilă”.

Martin Beck, economist-șef la WPI Strategy, a declarat: „Din 2016, economiile Marii Britanii, Germaniei, Franței și Italiei au crescut în ritmuri foarte asemănătoare, toate fiind lente. Economia britanică a avut o evoluție ușor mai bună decât cele ale Germaniei și Italiei și ușor mai slabă decât cea a Franței.

„Problema acestui argument este că sugerează că, în absența Brexitului, Marea Britanie ar fi depășit semnificativ performanțele celorlalte mari economii europene.”

Beck a subliniat că această perspectivă ar presupune că, fără Brexit, economia britanică ar fi crescut într-un ritm mai apropiat de cel al Statelor Unite, deși a resimțit mai puternic șocurile economice și s-a confruntat cu prețuri ridicate la energie.