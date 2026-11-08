Cracovia, în șoc după atacul armat în care au fost uciși 6 oameni. „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Trăim vremuri neobișnuite”

3 minute de citit Publicat la 13:20 08 Noi 2026 Modificat la 13:20 08 Noi 2026

Străzile din zona centrală Cracoviei, unde a avut loc atentatul și intersecția unde polițiștii au reușit să-l oprească pe atacator, sunt închise de poliție. Foto: Profimedia Images

O echipă Antena 3 CNN, aflată în Cracovia, a discutat în exclusivitate cu un localnic, care a ajuns în piața centrală a orașului din Polonia, la doar câteva minute după momentul producerii atacului armat de sâmbătă. În acest atentat, șase persoane au murit, iar alte 15, inclusiv 5 turiști, au fost rănite. 12 răniți sunt în stare critică.

„M-am aflat exact în zona unde s-a produs atacul. Ceea ce s-a întâmplat este neobișnuit. Polonia este, în mod normal, o țară sigură, este foarte sigur să te plimbi pe aici, inclusiv pe timpul nopții”, a spus localnicul.

În prezent, străzile din zona centrală Cracoviei, unde a avut loc atentatul și intersecția unde polițiștii au reușit să-l oprească pe atacator, sunt închise de poliție.

„Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Acum, toate străzile, întreaga piață este închisă, pentru investigații. Totul este închis accesului, pentru că poliția adună dovezi. Unul dintre prietenii mei lucrează în poliție și mi-a spus că nu avem voie să intrăm în zonă, până când vor decide să deschidă strada publicului”, a spus polonezul.

Acesta a precizat că nu există panică în rândul populației locale.

„Noi, polonezii, am trecut prin multe. Nu ne panicăm, dar oamenii sunt întristați și au dreptul să știe de ce s-au întâmplat toate acestea. E o coincidență că s-a întâmplat chiar înainte de Ziua Independenței, când va avea loc o paradă, peste 3 zile. Este o situație neobișnuită, trăim în vremuri neobișnuite”, a spus martorul pentru Antena 3 CNN.

Starea de sănătate a celor 15 răniți „s-a ameliorat ușor”

Cei cinci cetăţeni străini răniţi în atacul comis sâmbătă la Cracovia de un tânăr polonez, prezentat de autorităţi ca "fascinat" de ideile extremei drepte, sunt de naţionalitate britanică, portugheză, rusă, germană şi austriacă, a declarat poliţia duminică pentru agenţia de presă poloneză PAP, citată de AFP, informează Agerpres.

Zece cetăţeni polonezi au fost de asemenea răniţi, între care doi poliţişti în timpul acestui atac care a avut loc în fost capitală poloneză, cunoscută destinaţie turistică din Polonia.

Starea de sănătate a celor 15 persoane spitalizate pentru răni prin împuşcare s-a ameliorat uşor în cursul nopţii, dar nu toate sunt în afara pericolului, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliţiei citate de media poloneze.

Cum s-a desfășurat atacul armat

Preşedintele Karol Nawrocki a anunţat două zile de doliu naţional în zilele de duminică şi luni., relatează duminică dpa, preluată de Agerpres.

Un atacator înarmat a deschis focul dintr-o maşină în Piaţa Centrală a oraşului, ucigând şase persoane şi rănind cel puţin alte 16, inclusiv 5 turiști, înainte ca poliţia să tragă asupra lui şi să-l rănească grav.

Maşina atacatorului s-a ciocnit cu un alt vehicul la o intersecţie în timp ce fugea de la locul faptei. Apoi el a sărit din maşină şi a deschis focul asupra poliţiştilor, care au ripostat şi l-au rănit. Suspectul a fost imobilizat şi dus la spital, unde a fost supus mai multor operații.

Ministrul de interne Marcin Kierwinski a lăudat reacţia rapidă a poliţiei, afirmând că agenţii au deschis focul asupra atacatorului în mai puţin de trei minute de la primirea primei alerte de urgenţă, împiedicând astfel pierderi de vieţi omeneşti şi mai mari.

Doi poliţişti au fost răniţi, unul dintre ei suferind trei răni prin împuşcare.

„Ne rugăm pentru acest poliţist curajos, pentru ca acest erou să supravieţuiască”, a spus ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski.

Atacatorul avea un arsenal în mașină. Ministrul de Interne: „Avea viziuni foarte radicale”

Potrivit presei locale, atacatorul purta o cască sau o mască care îi ascundea faţa, avea o pușcă semiautomată similară cu armele de asalt americane AR-15 și un pistol. Agenţia de ştiri poloneză PAP a relatat, pe baza unor fotografii, că arma părea să fie echipată cu un dispozitiv menit să îmbunătăţească precizia de tragere.

De asemenea, în maşina suspectului au fost găsite alte câteva arme şi muniţii, a indicat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Ulterior, la domiciliul suspectului au fost descoperite încă trei cadavre, despre care se crede că ar fi membri ai familiei atacatorului, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Poliţia l-a identificat pe suspect ca fiind un bărbat de origine poloneză, în vârstă de aproximativ 25 de ani, care se pare că a tras fără discernământ asupra victimelor sale.

Motivul său este neclar, dar ministrul de interne Marcin Kierwinski a spus că primele concluzii sugerează că suspectul avea „viziuni foarte radicale”. În plus, există indicii că atacatorul ar fi fost fascinat de ideologiile de extrema dreaptă, dar acest aspect urmează încă să fie investigat, a declarat ministrul.