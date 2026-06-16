Schimbare majoră pentru cei care zboară în Europa. Bagajul de mână va fi gratuit iar despăgubirile pentru întârzieri se mențin

Consiliul European și Parlamentul European au convenit să mențină gratuitatea bagajelor de mână și compensațiile financiare pentru zborurile întârziate, în cadrul regulilor UE privind drepturile pasagerilor aerieni, după mai bine de zece ani de negocieri, potrivit Euronews.

Conform noilor prevederi, pasagerii vor beneficia de bagaje de mână gratuite și vor avea dreptul la compensații financiare dacă zborul întârzie cel puțin trei ore, o solicitare importantă a Parlamentului European, contestată de mai multe state membre.

„Taxele care trebuie plătite sunt aceleași pe care companiile aeriene le cunosc de aproape 20 de ani. Este o situație care oferă predictibilitate”, a declarat un diplomat european de rang înalt după încheierea acordului.

Despăgubiri de până la 600 de euro

În prezent, pasagerii europeni au dreptul la despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro dacă un zbor este anulat sau întârzie mai mult de trei ore. Noul text legislativ clarifică faptul că operatorii aerieni vor plăti 300 de euro pentru zborurile de peste 3.500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește patru ore sau dacă zborul este anulat.

Regulile prevăd și eliminarea taxelor pentru bagajul de cabină, o practică frecventă în cazul companiilor low-cost. Pasagerii vor avea dreptul la un obiect personal gratuit, cu dimensiunile de 40 x 30 x 15 cm, precum și la un troller mic, o geantă sau un rucsac.

Tarife mai mici pentru cei care călătoresc fără bagaj de mână

La insistențele Parlamentului European, transparența prețurilor a fost consolidată. Companiile aeriene, intermediarii și platformele de căutare vor fi obligate să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul total al biletului, inclusiv bagajul de mână.

Negociatorii europeni au convenit însă că operatorii aerieni vor putea oferi tarife mai mici pasagerilor care aleg în mod voluntar să călătorească fără bagaj de cabină.

Regulile vor intra în vigoare din 2027

Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații, în 2027, companiile aeriene vor trebui să includă în prețul standard al biletului atât obiectul personal, cât și bagajul de cabină.

Această schimbare ar putea duce la creșterea prețului inițial al biletelor, în special în cazul operatorilor low-cost care percep în prezent taxe suplimentare pentru bagajele depozitate în compartimentele superioare. În schimb, pasagerii care aleg să călătorească fără bagaj vor putea beneficia de un tarif redus.

”Taxarea bagajului de mână este ilegală”

Organizațiile pentru protecția consumatorilor au susținut de-a lungul timpului că taxarea bagajului de mână este ilegală, în special în cazul unor practici folosite de companiile low-cost, și că pasagerii trebuie să își păstreze dreptul la despăgubiri pentru întârzieri.

Cu toate acestea, unele companii aeriene au introdus sau majorat taxele pentru bagajele de cabină în ultimele luni, invocând pierderile provocate de creșterea costurilor cu combustibilul pentru avioane, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Acordul a fost aprobat vineri de ambasadorii statelor membre și de președinția cipriotă a Consiliului UE, care deține mandatul până la sfârșitul lunii iunie. Parlamentul European urmează să transmită confirmarea finală și scrisoarea comună de susținere a acordului, închizând oficial dosarul legislativ.

Noile reguli vor intra în vigoare în 2027.

Discuții care au durat mai bine de un deceniu

Regulamentul european privind protecția pasagerilor a intrat în proces de revizuire încă din 2013.

În anii care au urmat, eurodeputații au susținut extinderea drepturilor privind bagajele și introducerea unor garanții suplimentare pentru pasageri în cazul falimentului companiilor aeriene. Propunerile au întâmpinat însă opoziția unor state membre și a industriei aviatice.

Europarlamentarul lituanian Virginijus Sinkevičius a amintit că legislația adoptată în 2004 nu mai reflectă realitatea actuală a transportului aerian.

„Ryanair transporta aproximativ 23 de milioane de pasageri pe an. În 2024, numărul a depășit 183 de milioane. Wizz Air nici măcar nu exista atunci, iar EasyJet era un operator de nișă. Astăzi, companiile low-cost domină o mare parte din traficul aerian european și și-au construit modelul de afaceri pe taxarea separată a unor servicii care altădată erau incluse în prețul biletului”, a explicat acesta.

Pragul de trei ore de întârziere pentru despăgubiri a fost păstrat

Un diplomat european a subliniat, la rândul său, că vechile reguli nu mai răspundeau așteptărilor actuale și că reforma devenise necesară.

În timpul negocierilor, mai multe state membre au încercat să crească pragul de acordare a compensațiilor pentru întârzieri de la trei la patru ore. Germania, Portugalia, Slovenia și Spania s-au numărat printre țările care s-au opus acestei modificări.

În același timp, companiile aeriene au făcut presiuni pentru ca dreptul la despăgubiri să fie acordat doar după cel puțin cinci ore de întârziere, argumentând că multe întârzieri sunt cauzate de factori independenți de voința operatorilor și de probleme tehnice ale aeroporturilor.

În cele din urmă, Parlamentul European și-a impus poziția, iar pragul de trei ore a fost păstrat.

Ourania Georgoutsakou, directorul general al asociației Airlines for Europe (A4E), a declarat că atenția ar trebui să se îndrepte acum spre tranziția către aviația cu emisii reduse și către reducerea ineficiențelor din spațiul aerian european.

Ea a susținut că fondurile provenite din sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii ar trebui folosite pentru achiziția de combustibili sustenabili pentru aviație, finanțarea tehnologiilor curate și recrutarea unui număr mai mare de controlori de trafic aerian.