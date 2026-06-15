Șapte trasee frumoase cu mașina în România la fel de spectaculoase ca Transfăgărășanul, dar mult mai libere

3 minute de citit Publicat la 17:57 15 Iun 2026 Modificat la 18:00 15 Iun 2026

Transalpina DN67C. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Transfăgărășanul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa, însă popularitatea sa vine la pachet cu trafic intens, cozi și aglomerație în sezonul estival. Din fericire, există numeroase trasee frumoase cu mașina în România care oferă peisaje montane impresionante, serpentine spectaculoase și experiențe autentice, fără aglomerația de pe celebrul DN7C.

Deși Transfăgărășanul rămâne un reper pentru pasionații de condus, multe drumuri România oferă experiențe și priveliști la fel de frumoase și spectaculoase și, în multe cazuri, mai relaxante. Traficul mai redus, posibilitatea de a opri în voie pentru fotografii și peisajele încă neaglomerate transformă aceste șosele în alternative excelente pentru următoarea escapadă.

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Iată șapte alternative care merită incluse pe lista oricărui șofer pasionat de călătorii.

1. Transalpina – șoseaua care urcă mai sus decât Transfăgărășanul

Dacă îți plac drumurile montane, Transalpina este prima alternativă care trebuie luată în calcul. DN67C traversează Munții Parâng și ajunge la 2.145 de metri altitudine în Pasul Urdele, fiind cel mai înalt drum rutier din România. Traseul dintre Novaci și Sebeș oferă priveliști alpine impresionante și este, de regulă, mai puțin aglomerat decât Transfăgărășanul.

Puncte de interes:

Pasul Urdele

Lacul Oașa

Stațiunea Rânca

Obârșia Lotrului

2. TransRarău – drumul spectaculos din Bucovina

Cunoscut și sub numele de „Drumul Comorilor”, TransRarău leagă localitățile Chiril și Pojorâta și traversează unul dintre cele mai frumoase masive montane din Bucovina. Drumul oferă numeroase puncte panoramice și acces rapid către Pietrele Doamnei, unul dintre simbolurile regiunii.

De ce merită:

trafic redus;

asfalt bun;

peisaje spectaculoase în orice anotimp.

3. Transapuseana – noua vedetă a șoselelor montane

În ultimii ani, Transapuseana a devenit una dintre cele mai apreciate rute turistice din România. Drumul străbate Munții Apuseni și conectează zona Aiud de Abrud, trecând prin sate autentice și peisaje spectaculoase. Fiind mai puțin cunoscută decât Transfăgărășanul, șoseaua oferă o experiență mult mai relaxată.

Pe traseu poți vizita:

Râmeț;

Ponor;

Mogoș;

Bucium.

4. Cheile Bicazului – unul dintre cele mai dramatice drumuri din România

Puține trasee auto din țară oferă pereți de stâncă atât de impresionanți precum cei din Cheile Bicazului. Drumul care leagă Gheorgheni de Bicaz trece printr-un peisaj spectaculos și permite opriri la obiective celebre precum Lacul Roșu sau Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș.

Este o alegere excelentă pentru:

excursii de weekend;

fotografie de natură;

vacanțe în familie.

5. Transbucegi – panorama spectaculoasă a Bucegilor

Mai puțin cunoscut decât alte drumuri montane, DN713 urcă din Sinaia spre Platoul Bucegi și oferă unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra Munteniei. Traseul este relativ scurt, dar compensează prin peisaje impresionante și acces rapid către obiective turistice importante.

Atracții apropiate:

Piatra Arsă;

Babele;

Sfinxul;

Platoul Bucegi.

6. Pasul Prislop – legătura spectaculoasă dintre Bucovina și Maramureș

Pentru cei care caută drumuri liniștite și peisaje de poveste, Pasul Prislop este una dintre cele mai bune opțiuni.

Traseul dintre Cârlibaba, Ciocănești și Borșa oferă panorame montane ample și este apreciat de mulți șoferi și motocicliști tocmai pentru traficul redus.

În plus, zona este spectaculoasă atât vara, cât și iarna.

7. Pasul Tihuța – traseul care pare desprins dintr-un film

Situat între Bistrița și Vatra Dornei, Pasul Tihuța este cunoscut pentru peisajele sale montane și pentru legătura cu legenda lui Dracula.

Drumul șerpuiește prin păduri și oferă numeroase puncte de belvedere, fiind o alegere inspirată pentru un road trip în nordul țării.