Haos la granița Greciei. Sunt cozi de mașini și autocare cât vezi cu ochii din cauza EES. "Așa va fi toată vara"

Haos la granița Greciei. Sunt cozi de mașini și autocare cât vezi cu ochii din cauza noului sistem biometric. FOTO: Profimedia Images

Turiștii din Balcani, încă somnoroși, așteaptă de ore întregi să le vină rândul la punctul de trecere a frontierei Evzoni, dintre Grecia și Macedonia de Nord. Căutând umbră lângă autocarele turistice, ei stau cu pașapoartele și sticlele de apă în mână. Cei mai mulți sunt din Serbia, Macedonia de Nord, Kosovo și Muntenegru și au plecat din țările lor în zori, tocmai pentru a evita cozile mari de la granița Greciei. A fost însă în zadar. Este ora 8.30, într-o dimineață de sâmbătă, iar un șir lung de mașini și autocare se întinde deja cât vezi cu ochii, scrie eKhatimerini.

Timpii de așteptare, care erau deja mari, au crescut și mai mult în ultima lună și jumătate, după introducerea noului Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene, cunoscut drept EES. Acesta a început să funcționeze la aeroporturile din Grecia și în alte puncte de intrare pe 10 aprilie, ca parte a unei inițiative europene mai ample. Sistemul înlocuiește ștampilele clasice din pașaport cu înregistrarea biometrică, bazată pe fotografii faciale și amprente digitale, pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

La punctul de trecere Evzoni, această procedură a mărit durata fiecărui control de la 20-30 de secunde la 2-3 minute pentru fiecare persoană.

Așezată pe un separator de beton, Boena, o turistă din Serbia, așteaptă de mai bine de două ore. Arată spre stelele de pe panoul Uniunii Europene și ridică din sprânceană. "Noi nu suntem în UE. Ce putem face?", spune ea cu amărăciune. Povestește că vine în Grecia în fiecare vară de 40 de ani. Este obișnuită cu neplăcerile de la frontieră, dar spune că ceea ce se întâmplă acum, deși este abia începutul lunii iunie, depășește orice experiență anterioară. "Noi, sârbii, suntem foarte supărați. Nu este corect ce se întâmplă!".

Și Nicholas, un bărbat de 67 de ani din Macedonia de Nord, este nemulțumit. "Aș fi putut merge în Albania. Dar vin la Leptokarya de 30 de ani. Este a doua noastră casă", a declarat el pentru Kathimerini.

Aplicarea noilor măsuri, combinată cu lipsa de pregătire și cu infrastructura veche a punctelor de frontieră grecești, a provocat haos. Turiștii așteaptă în căldură și se acoperă cu jachetele pentru a putea face fotografia cerută de sistem în bătaia soarelui. Uneori, sistemele electronice funcționează greu sau se blochează. În același timp, din cauza spațiului îngust, și călătorii din Uniunea Europeană sunt obligați adesea să stea la aceeași coadă, până ajung în zona în care apare o a doua bandă, destinată exclusiv cetățenilor UE.

Sistemul, oprit temporar la orele de vârf

La câteva minute după ce jurnaliștii Kathimerini au ajuns la frontieră, verificarea biometrică a fost suspendată, iar turiștii au început să treacă doar prin prezentarea pașaportului, așa cum se întâmpla înainte. "În sfârșit", le-a spus Boena reporterilor, grăbindu-se să plece de la punctul de control. Potrivit informațiilor obținute de Kathimerini, suspendarea este o "măsură temporară" și poate dura câteva ore. Ea este permisă atunci când se formează o coadă mare de autocare și mașini.

"Este o măsură pe care am luat-o și pe care o aplicăm constant în orele de vârf", a declarat Kostas Gioulekas, ministru adjunct de Interne, responsabil pentru Macedonia și Tracia. În același timp, autoritățile încearcă să creeze puncte suplimentare de control atât la Kipoi, cât și la Evzoni, pentru a facilita intrarea grupurilor mari, în special a turiștilor care vin cu autocarul. Ministrul a spus că autoritățile iau în calcul chiar folosirea uneia dintre cele două rampe de dezinfecție, utilizate pentru combaterea bolilor transmise de animale, ca bandă de trecere pentru mașini. "Încercăm să folosim tot ce putem", a spus el.

Pentru Christos Kargiotoudis, președintele asociației polițiștilor din Kilkis, aceste măsuri par mai degrabă o recunoaștere a eșecului. El spune că punctul de trecere Evzoni are o problemă de organizare a spațiului și că nu există loc pentru instalarea unor noi puncte de control. "Dacă știau de aceste măsuri biometrice, ar fi trebuit să reorganizeze din timp zona. Ani la rând au dat dovadă de indiferență. Acum problema nu mai poate fi rezolvată. Așa va fi toată vara", a spus el. Polițistul a adăugat că există și probleme cu internetul. "Fibra optică nu a ajuns niciodată la vamă" Potrivit mărturiilor, sistemul s-a blocat de mai multe ori până acum și a fost nefuncțional chiar și câte o oră întreagă.

Noul sistem de intrare și ieșire pentru cetățenii din afara UE a fost aprobat în 2017 și, după mai multe amânări, a început să fie aplicat integral în această primăvară. Deși a existat suficient timp pentru pregătiri, modernizarea punctului de frontieră Kipoi este încă în desfășurare, iar pentru Evzoni abia acum a fost anunțată o licitație pentru lucrări în valoare de 23,6 milioane de euro. Constructorul nu a fost încă desemnat.

Puncte de frontieră vitale pentru turism

Punctele de trecere Evzoni și Kipoi sunt esențiale pentru turismul din Macedonia Centrală. Potrivit datelor oficiale, Grecia a primit în 2024 aproximativ 12 milioane de vizitatori care au intrat în țară pe cale rutieră. "Ceea ce se întâmplă îi descurajează pe oameni să mai vină", a spus Grigoris Tasios, președintele Asociației Hotelierilor din Halkidiki și vicepreședinte al Confederației Turismului din Grecia. El este îngrijorat în special de impactul timpilor mari de așteptare asupra turismului din Halkidiki, o zonă care depinde mult de turiștii din Balcani.

"Schimbarea organizării spațiului și modernizarea frontierelor terestre au fost stabilite ca obiective importante pentru nordul Greciei încă din 2019. Ce să mai spun? Noi, ca asociație, împreună cu camera de comerț, am avertizat încă de la sfârșitul lui 2025 că vom ajunge să ne confruntăm cu această problemă. Din păcate, am avut dreptate. Cum vor gestiona acum nemulțumirea din Halkidiki?", a spus el.

În același ton, președintele Asociației Hotelierilor din Pieria, Iraklis Tsitlakidis, a declarat că observă deja o scădere a gradului de ocupare în regiune față de anul trecut. „Turiștii din Balcani au susținut și continuă să susțină regiunea, mai ales în perioade dificile. Într-un moment în care veniturile disponibile pentru vacanțe au scăzut și două războaie sunt în desfășurare în regiune, noi am adăugat încă o problemă”, a spus el pentru Kathimerini. Acesta a avertizat că Grecia riscă să piardă acești turiști în favoarea unor destinații alternative, mai ieftine și mai ușor accesibile, precum Albania sau Egiptul.

Asociația Hotelierilor din Pieria ceruse guvernului ca, în lipsa unor măsuri pregătitoare, precum reorganizarea punctelor de frontieră și suplimentarea personalului, aplicarea noului sistem să fie amânată până în octombrie. "Cum s-ar fi putut face acest lucru?", au întrebat jurnaliștii. "Britanicii au fost anterior exceptați de la această măsură. Nu știu dacă cetățenii Regatului Unit sunt într-o categorie diferită față de cei din Serbia sau Turcia. Nu noi vom rezolva această problemă", a răspuns el.

La Aeroportul Internațional Makedonia din Salonic, jurnaliștii Kathimerini au observat că sistemul biometric nu era aplicat complet în cazul cetățenilor britanici. Li s-a transmis că datele biometrice sunt colectate ocazional, în funcție de aglomerația din aeroport și de programul zborurilor. Chiar și cu verificări aleatorii, au fost totuși observate întârzieri, iar durata controalelor a crescut de patru până la cinci ori.

"Fiecare dintre aeroporturile noastre a fost proiectat și construit pe baza calculelor existente până de curând, când timpul de așteptare era mult mai scurt", a declarat Ioannis Zermas, șeful grupului B de aeroporturi din cadrul Fraport Greece. El a precizat că, în urmă cu trei-patru ani, când măsura era discutată, Uniunea Europeană a dat asigurări asociațiilor aeroportuare că această procedură nu va depăși 70 de secunde.

În aeroport au fost instalate câteva cabine în care vizitatorii din afara UE se pot preînregistra, precum și portaluri electronice prin care ar putea finaliza controlul. Acestea nu au fost însă puse încă în funcțiune. Potrivit informațiilor deținute de Zermas, aceste echipamente, care sunt în responsabilitatea Ministerului Protecției Cetățeanului, sunt încă testate, iar autoritățile nu au anunțat un termen pentru folosirea lor.

"Când timpul necesar pentru trecerea prin control a crescut atât de mult, toate celelalte măsuri sunt ca și cum ai trata o boală gravă cu aspirină", a spus el.

Zermas susține că situația ar putea fi îmbunătățită dacă Uniunea Europeană ar introduce un sistem digital de preînregistrare, pe care călătorul să îl completeze înainte de a ajunge în țară. O astfel de soluție ar reduce mult timpul petrecut la controale, după modelul folosit de țări precum Statele Unite și Marea Britanie.

Măsura preînregistrării digitale este considerată ideală și de asociațiile polițiștilor, dar și de reprezentanții industriei turismului. Aceștia sunt îngrijorați că întârzierile se vor agrava pe măsură ce vara avansează și numărul turiștilor va crește.