„Perla ascunsă” a Turciei. La doar 40 km de Antalya, muntele se întâlnește cu marea

Stațiunea cucerește vizitatorii prin peisajele sale spectaculoase, unde apele limpezi ale Mediteranei se întâlnesc cu impunătorii Munți Taurus. Foto: Profimedia Images

Antalya este în topul destinaţiilor turistice alese de români. Printre descoperile spectaculoase se numără oraşul Kemer, o staţiune situată între apele turcoaz ale Mediteranei și versanții impunători ai Munților Taurus. Astfel, cei care iubesc marea dar şi muntele în acceaşi măsură vor avea parte de o vacanţă perfectă. Hotelurile și plajele sunt amplasate într-un decor dominat de păduri de pini, stânci și versanți care coboară aproape până la malul mării, oferind o experiență inedită. Astfel de vacanţe sunt la mare căutare atât de cuplurile tinere cât şi de familiile cu copii.

Situată la aproximativ 40 de km Sud-Vest de Antaya, Kemer este una dintre perlele ascunse ale Rivierei Turcești. Stațiunea cucerește vizitatorii prin peisajele sale spectaculoase, unde apele limpezi ale Mediteranei se întâlnesc cu impunătorii Munți Taurus.

„Avem foarte multă vegetație, din acest motiv aerul este mult mai respirabil pe perioada verii și în perioadele când temperaturile sunt foarte ridicate. Vacanța poate fi cumva împărțită: timp petrecut cu familia, cât și timp petrecut separat de mămică, care își dorește timpul ei cu ea”, spune Paula Iordache, PR-ul unui tur-operator din Turcia.

Hoteluri amplasate între Munții Taurus și Marea Mediterană le oferă turiştilor o experienţă de neuitati datorită peisajelor dar şi ospitalităţii. Plaja proprie şi apa cristalină sunt printre principalele atracţii ale zonei. În plus, preparatele tradiţionale sunt iubite de toţi turişiti români.

„Günaydın sau bună dimineața. Micul dejun turcesc nu este o simplă masă, ci un moment special pentru familie și prieteni. Este celebru pentru varietatea produselor: legume, brânzeturi delicioase, dar și ouăle tradiționale. Nu aveți cum să plecați din Turcia fără să încercați produsele de patiserie. De exemplu, acestea se numesc simit și sunt servite cu miere și caimac. Iar la final, este bine să încercați atât cafeaua turcească tradițională”, a explicat Cristina Ștefan, reporter Antena 3 CNN.

Hotelurile funcționează în regim Ultra All Inclusive 24 de ore, oferind restaurante, baruri, preparate din bucătăria internațională și turcească.

„Conceptul Ultra All Inclusive oferă servicii neîntrerupte, 24 de ore din 24. Pe lângă mesele principale, turiștii beneficiază și de gustări servite târziu în noapte, precum și de bufete cu gustări pe parcursul zilei”, a explicat Ihsan Ozalp, manager general la un grup hotelier.

„Consumăm anual aproximativ 1.800.000 de litri de apă, 240.000 de litri de bere și 280.000 de litri de băuturi răcoritoare. Aceste cifre sunt calculate pentru întregul an și pentru toate cele trei hoteluri, nu pentru un singur hotel”, a adăugat și Hakan Yilmaz, directorul operațional al unui grup hotelier.

Una dintre atracţiile Kemerului este capacitatea de a răspunde unor tipuri diferite de vacanță. Un obiectiv turistic de neratat este Masivul Tahtalî, cel mai înalt din Antalya, având 2.365 m. Frumuseţea regiunii şi panorama spectaculoasă asupra regiunii pot fi admirate dacă veţi urca cu Telecabina Olympos.

„În regiunea noastră, încercăm să promovăm nu doar destinațiile istorice și frumusețile naturale, ci și ceea ce a fost cunoscut de-a lungul anilor doar pentru „mare, nisip și soare”. Acum includem în oferta turistică și valorile naturale și culturale ale zonei și desfășurăm activități serioase de promovare digitală”, a spus Semih Top, vicepremierul municipiului Kemer.

Kemer poate oferi şi alte suprize neaşteptate, pe care cu siguranță turiștii nu le vor uita.

„Dacă vreți să aveți parte de o experiență de neuitat, vă puteți plimba aproximativ 4 ore cu iahtul. În tot acest timp puteți admira largul Mării Mediterane, înconjurat de lanțul Munților Taurus și, bineînțeles, vă puteți opri pe cele mai faimoase plaje”, a adăugat Cristina Ștefan.

În Kemer, fiecare răsărit și fiecare apus transformă peisajul într-un tablou incredibil încât experiențele trăite aici rămân mult timp în memoria celor care îi trec pragul.