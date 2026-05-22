Doi soți au lăsat viața de oraș și s-au mutat într-un sat de pe insula grecească Lefkada: „Cheltuim mai puțin și trăim mult mai bine”

2 minute de citit Publicat la 16:29 22 Mai 2026 Modificat la 16:35 22 Mai 2026

Renae și Pawel Wasik, împreună cu fiica lor de 2 ani ani s-au mutat pe insula Lefkada în noiembrie 2025 FOTO: Profimedia Images

Copleșiți de costurile tot mai ridicate ale vieții în oraș și de ritmul alert, doi soți britanici au luat decizia de a se muta pe insula grecească Lefkada. Deși duc lipsa unor facilități cu care erau obișnuiți, cei doi spun că au o viață mult mai bună acum.

Până anul trecut, viața pentru Renae Wasik și soțul ei, Pawel, se învârtea în jurul facturilor și calculelor făcute la sânge. În Welwyn Garden City, Marea Britanie, chiria de peste 3.000 de lire (aproape 3.500 de euro) pe lună le consuma mare parte din venituri, iar serile petrecute acasă deveniseră o necesitate, nu o alegere.

Astăzi, însă, familia trăiește într-un decor complet diferit. Pe insula grecească Lefkada au marea aproape, cheltuieli sunt mult mai mici și chiar primesc în dar de la vecini ulei de măsline.

Renae, în vârstă de 43 de ani, soțul ei și fiica lor de doi ani, Rocca, s-au mutat în Lefkada în noiembrie anul trecut. Decizia a venit pe fondul crizei costului vieții din Marea Britanie, care le făcea traiul tot mai dificil.

„Cheltuim mai puțin și trăim mult, mult mai bine”, spune britanica despre noua lor viață în Grecia.

Diferența se vede cel mai clar în cheltuielile zilnice. O cină cu un pahar de vin costă aproximativ 13 euro, o cafea costă 2 euro, iar o halbă de bere servită în port costă tot 2 euro. În timp ce britanicii urmăresc cu îngrijorare facturile la energie, în Lefkada, mai ales în extrasezon, prețurile rămân accesibile.

Mutarea nu le-a afectat nici activitatea profesională. Renae își conduce online agenția de PR, iar Pawel administrează de la distanță firma lui de pictură și decorare.

Dincolo de costurile mai mici, familia spune că a descoperit și un alt mod de viață. În satul Vasiliki, care are puțin peste 400 de locuitori, comunitatea este unită, iar ajutorul reciproc face parte din rutina zilnică.

„Un prieten ne aduce sticle de doi litri cu ulei de măsline ori de câte ori avem nevoie. Este proaspăt presat și de un verde superb“, povestește Renae. Pentru miere, familia oferă la schimb prăjituri de casă și portocale din grădină.

Există și mici compromisuri. Renae spune că îi lipsesc serviciile rapide de livrare din Marea Britanie. „Îmi lipsește posibilitatea de a comanda orice în 20 de minute. Dar liniștea, spațiul și soarele merită“, mărturisește ea.

Până la finalizarea casei pe care o construiesc, cei trei locuiesc într-un apartament închiriat cu 500 de euro pe lună. Iar dacă în Marea Britanie viața era dominată de facturi și vreme mohorâtă, în Grecia familia spune că a găsit un ritm mai calm, zile însorite și libertatea de a-și vedea copilul crescând fără griji.