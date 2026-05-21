Cum arată și cât costă o călătorie cu noul Orient Express pe ruta Roma-Istanbul. Trenul va avea două opriri în România

2 minute de citit Publicat la 23:45 21 Mai 2026 Modificat la 23:53 21 Mai 2026

La peste 140 de ani după ce primul Orient Express a fascinat călătorii, o nouă rută feroviară de lux va transporta pasagerii de la Roma la Istanbul. FOTO: orient express

La peste 140 de ani după ce primul Orient Express a fascinat călătorii, o nouă rută feroviară de lux va duce pasagerii de la Roma la Istanbul. Călătoria va dura cinci zile, iar traseul va include două opriri în România: Brașov și Sinaia. Prețurile biletelor pornesc de la 20.000 de euro, scrie Euronews.

Pe 22 octombrie, primul tren La Dolce Vita Orient Express va porni la drum. Oaspeții își vor începe experiența de lux în Orient Express Lounge, la gara Roma Ostiense, un spațiu proiectat de arhitectul Hugo Toro. Acolo vor fi întâmpinați cu șampanie, aperitive și muzică italiană live.

Seara, după urcarea la bord, călătorii vor fi conduși către suite și cabine inspirate de Italia anilor ’60, proiectate de studioul milanez Dimorestudio. În elegantul vagon-restaurant, aceștia vor putea savura meniuri create de Heinz Beck, chef distins cu trei stele Michelin.

› Vezi galeria foto ‹

După o noapte de odihnă într-o cabină de lux de aproximativ 7 metri pătrați sau într-o suită de 11 metri pătrați, pasagerii vor ajunge la Veneția. Ei vor putea alege să se plimbe pe străduțele înguste ale orașului sau să participe la un eveniment organizat.

Următoarea oprire va fi Budapesta. Cunoscută drept „perla Dunării”, capitala Ungariei le va oferi pasagerilor Orient Express ocazia de a-i descoperi istoria bogată și arhitectura impresionantă, înainte de un prânz relaxat în oraș.

În ziua următoare, trenul va traversa Munții Carpați și va avea două opriri în România: Brașov și Sinaia.

În acea seară, la bord, oaspeții se vor bucura din nou de aperitive, cină și muzică, la fel ca în serile precedente, înainte de a merge la culcare pentru ultima noapte petrecută în tren.

În după-amiaza următoare, Orient Express va face ultima oprire de pe traseul său istoric și va ajunge la destinația finală: Istanbul.

După coborârea din trenul emblematic, pasagerii vor putea explora domurile, bazarurile și străzile pline de viață ale orașului sau își vor putea continua călătoria și mai departe spre Est.