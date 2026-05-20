Mona Lisa se mută într-o casă nouă. Muzeul Luvru a anunțat echipa de arhitecți care se va ocupa de proiect

1 minut de citit Publicat la 20:31 20 Mai 2026 Modificat la 20:48 20 Mai 2026

Noul spațiu ar urma să contribuie la creșterea capacității muzeului cu trei milioane de vizitatori pe an / sursă foto: Profimedia Images

Muzeul Luvru din Paris va trece printr-un proiect de reamenajare care include o nouă sală dedicată picturii Mona Lisa. Reprezentanții instituției au anunțat luni că au selectat o echipă de arhitecți francezi, germani și americani care se vor ocupa de acest proiect, fiind considerat unul dintre cele mai de impact până în prezent. De asemenea, noul spațiu ar urma să contribuie la creșterea capacității muzeului cu trei milioane de vizitatori pe an.

Potrivit reprezentanților muzeului, proiectul prevede o a doua intrare publică grandioasă pentru a reduce supraaglomerarea, scrie The New York Times.

Instituția estimează că, odată cu finalizarea sălii, numărul vizitatorilor va crește cu trei milioane pe an. Concret, este prevăzut un nou spațiu expozițional care ar permite vizitatorilor să vadă capodopera muzeului parizian, Mona Lisa de Leonardo da Vinci, fără a vedea restul colecției sale.

Studios Architecture Paris, filiala franceză a unei firme internaționale fondate în San Francisco, și Selldorf Architects, o firmă cu sediul în New York condusă de arhitecta de origine germană Annabelle Selldorf, au fost selectate dintr-o listă scurtă de cinci concurenți, potrivit ministrului francez al culturii, Catherine Pégard.

Selldorf este cunoscută și pentru lucrările sale la instituții culturale, inclusiv extinderile Colecției Frick din New York și ale Galeriei Naționale din Londra.

BASE Landscape Architecture din Franţa va asigura peisagistica şi urbanismul proiectului.

Decizia are loc după luni de amânări. Juriul internațional, format din 21 de persoane, s-a întrunit pentru ultima dată pentru a selecta un câștigător dintre cele cinci grupuri preselectate.

Evaluată la 660 de milioane de euro, reamenajarea aripii estice a muzeului constituie una dintre componentele proiectului „Louvre Nouvelle Renaissance” anunţat în ianuarie 2025 de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, proiect ce prevede, de asemenea, un plan de renovare a clădirii.

Proiectul a fost marcat de la început de întrebări legate de finanțare, conceptul de design și incertitudine politică, având în vedere alegerile prezidențiale de anul viitor.

De asemenea, proiectul prevede și amenajarea unei noi căi de acces în cel mai vizitat muzeu din lume, care atrage aproximativ nouă milioane de vizitatori anual. Noua intrare va fi amplasată în partea estică a clădirii (Grande Colonnade), pe lângă accesul principal prin Piramidă.