Și-au vândut casa și de 10 ani trăiesc pe o barcă și colindă lumea. „Nu e vorba doar despre apusuri și cocktailuri”

3 minute de citit Publicat la 16:43 18 Mai 2026 Modificat la 17:14 18 Mai 2026

Charly Oliver și Michelle Denton locuiesc pe barcă și colindă lumea cel puțin 6 luni pe an FOTO: CNN

Charly Oliver și Michelle Denton au visat încă din anii ’90 la o viață diferită: să locuiască pe o barcă cu vele și să exploreze lumea. După zeci de ani de economii și planificare atentă, cei doi au reușit să-și transforme visul în realitate.

În urmă cu aproximativ un deceniu, cuplul și-a vândut locuința din Boulder, Colorado, SUA, și a cumpărat o barcă cu vele botezată „Rascal”. De atunci, își petrec fiecare iarnă navigând prin Bahamas, prin ape turcoaz și printre insule tropicale și apusuri spectaculoase.

Vara, aventura continuă prin lume. Până acum, cei doi au vizitat 36 de țări din Europa, Asia, Africa și cele două Americi, potrivit CNN.

Un plan construit în zeci de ani

Pentru Michelle Denton, actualul stil de viață nu este rezultatul unei decizii spontane. În perioada în care studia Dreptul, și-a făcut un plan financiar pe 40 de ani, bazat pe economii stricte și un trai modest, cu scopul de a se pensiona devreme.

După căsătoria cu Oliver, în 2004, cei doi au decis să urmeze împreună acest plan.

„Pentru mine, pensionarea a însemnat întotdeauna libertatea de a călători și de a face lucrurile care îmi plac, adică alpinism, motociclism, navigație”, spune Oliver. „Nu m-am văzut niciodată stabilindu-mă într-un singur loc”.

După 33 de ani de economii, cuplul s-a pensionat în 2016, cu trei ani mai devreme decât estimase inițial.

În același an au pornit în prima lor mare călătorie pe mare: din Golful Galveston, Texas, către Florida și apoi spre Bahamas.

Ierni în Bahamas, veri prin lume

În ultimul deceniu, cei doi au explorat sute de insule din Bahamas, inclusiv Abacos, Berry Islands, Conception Island și Mayaguana, una dintre cele mai izolate insule ale arhipelagului.

În lunile de vară, lasă ambarcațiunea și călătoresc pe uscat, continuând să descopere noi destinații.

Totuși, viața pe mare nu este întotdeauna idilică.

„Nu e vorba doar despre apusuri și cocktailuri”, spune Oliver, fost specialist în siguranță industrială.

Întreținerea unei bărci presupune muncă permanentă, iar condițiile meteo pot transforma rapid o călătorie într-o experiență dificilă. Cei doi spun că trebuie să fie mereu pregătiți pentru probleme tehnice sau schimbări bruște ale vremii.

Au trecut inclusiv prin traversări dificile ale Gulf Stream-ului, curentul oceanic puternic care traversează Strâmtoarea Florida.

Un stil de viață simplu și mai ieftin

Viața la bord este minimalistă. Bucătăria este mică, conexiunea la internet este limitată, iar confortul modern lipsește în mare parte. Cu toate acestea, cuplul spune că nu simte nevoia luxului de pe uscat.

În plus, costurile sunt considerabil mai mici decât cele ale unei vieți convenționale. Barca este alimentată cu energie produsă de panouri solare, iar mesele la restaurant sunt rare.

„Nu sunt multe restaurante în locurile în care ancorăm și nici nu petrecem mult timp în porturi. Preferăm să stăm ancorați în larg”, explică Denton.

Noi destinații și noi planuri

În 2023, cei doi au cumpărat o casă în Cle Elum, statul Washington, aproape de Munții Cascade, pentru a avea un punct de sprijin între călătorii.

Recent, au achiziționat și un nou iaht cu motor, mai mic, dar mai ușor de transportat și mai puțin dependent de vânturile sezoniere.

Planurile lor includ explorarea unor zone precum Desolation Sound și Gulf Islands din British Columbia, Prince William Sound din Alaska, Insulele San Juan, dar și Maine și Nova Scotia.

Privind în urmă la perioada în care lucra ca avocată, Denton își amintește cât de puțin timp liber avea și cât de greu era să își sincronizeze programul cu cel al prietenilor.

Astăzi, spune că viața pe mare le-a oferit nu doar libertate, ci și o comunitate apropiată de navigatori, alături de care participă la festivaluri, yoga pe plajă sau înot în larg.

La 57 de ani, Denton crede că acest stil de viață îi menține tineri și repetă adesea celebra replică a actorului Clint Eastwood: „Nu-l las pe bătrân să intre.”