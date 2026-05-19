O țară în care merg mii de români în vacanță a schimbat regulile pentru șederea pe teritoriul ei. Pentru ce e nevoie de viză

1 minut de citit Publicat la 16:21 19 Mai 2026 Modificat la 16:27 19 Mai 2026

Railay Beach, una dintre cele mai bune plaje din Krabi, şi Wat Rong Khun, cunoscut drept Templul Alb din Chiang Rai, Thailanda. Sursa colaj foto: Getty Images

Guvernul thailandez a decis marţi să reducă de la 60 la 30 de zile în majoritatea cazurilor durata sejururilor fără viză pentru turiştii din peste 90 de ţări, într-un efort de combatere a criminalităţii, transmite AFP, conform Agerpres.

"Sistemul actual are avantaje, mai ales pentru economie, dar a permis anumitor persoane să abuzeze de el", a explicat într-o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a guvernului, Rashada Dhnadirek.

Până acum, turiştii din peste 90 de ţări – printre care cele din spaţiul Schengen, SUA, Israel ori Rusia – puteau rămâne în Thailanda până la 60 de zile fără viză.

Durata fusese extinsă în iulie 2024 pentru încurajarea turismului după pandemia de COVID-19.

Ea va fi însă redusă la 30 de zile pentru majoritatea ţărilor şi la 15 pentru celelalte, care vor fi stabilite caz cu caz, în coordonare cu ambasadele respective.

Turiştii îşi vor putea reînnoi viza o singură dată, adresându-se serviciului de imigraţie, a declarat purtătoarea de cuvânt.

"Reînnoirea va fi decisă de funcţionarul (serviciului de imigraţie), iar turiştii vor trebui să explice de ce vor să rămână mai mult timp", a spus ea.

Ministrul de externe Sihasak Phuangketkeow a explicat săptămâna trecută că măsura face parte dintre eforturile guvernului de a lupta împotriva criminalităţii transnaţionale.

Thailanda nu vizează o ţară anume, ci indivizi care abuzează de sistemul de vize dedându-se unor activităţi ilegale în timpul sejurului, a afirmat ministrul.

Mai multe cazuri în care au fost implicaţi cetăţeni străini au primit un larg ecou mediatic în ultimele luni în Thailanda: incidente legate de alcool, droguri, relaţii sexuale în public sau funcţionarea unor afaceri, cum ar fi hoteluri sau şcoli private, fără autorizaţiile corespunzătoare.

Turismul contribuie cu peste 10% la PIB al Thailandei, însă numărul sosirilor nu a atins încă nivelul anterior pandemiei.

Regatul din Asia Sud-Est se aşteaptă să primească anul acesta în jur de 33,5 milioane de turişti străini, cu 3 milioane mai mult decât era prevăzut iniţial, o creştere legată mai ales de războiul din Orientul Mijlociu.