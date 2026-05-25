Descoperire șocantă în timpul unei plimbări: 1,5 tone de muniție sovietică găsite într-o pădure din Berlin

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 13:24 25 Mai 2026 Modificat la 13:26 25 Mai 2026
Poliția din berlin: "Nu a existat niciun pericol pentru public în niciun moment". FOTO: Polizei Berlin

O plimbare într-o pădure din cartierul Pankow din Berlin a dus la o descoperire surpriză. Pirotehniștii au scos la iveală 59 de obuze neexplodate din al Doilea Război Mondial, potrivit Euronews.

În timp ce se plimba printr-o pădure din cartierul Pankow, o persoană a descoperit un obiect suspect. Sosite la fața locului, unități speciale ale Oficiului de Stat pentru Investigații Criminale (LKA) au izolat zona.

Ceea ce au descoperit apoi specialiștii a fost ceva la care nimeni nu se aștepta cu adevărat: îngropate în solul pădurii erau 59 de obuze neexplodate de construcție sovietică, fiecare cu un calibru de 122 de milimetri. Muniția din al Doilea Război Mondial cântărea în total aproximativ 1,5 tone.

Poliția a reacționat la descoperire cu o notă de umor. Pe Facebook, polițiștii au scris despre operațiune: „S-a dovedit a fi ceva mai mult decât cherestea în pădurea din Pankow...”

Potrivit poliției, însă, situația nu a fost atât de dramatică pe cât ar putea sugera descoperirea. Nu a existat niciun pericol pentru public în niciun moment.

Chiar și așa, recuperarea muniției a necesitat o operațiune specializată complexă. Obuzele au fost fixate una câte una și apoi îndepărtate pentru a fi eliminate în siguranță.

 

Etichete: Germania Berlin obuze al Doilea Razboi Mondial pirotehnisti

