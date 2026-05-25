Cineva a îngropat undeva în oraș o comoară de 10.000 de dolari. Acum, mii de oameni sapă și o caută prin San Francisco

2 minute de citit Publicat la 13:22 25 Mai 2026 Modificat la 13:23 25 Mai 2026

Oamenii sapă în parcurile și grădinile din San Francisco în căutarea comorii FOTO: Getty Images

O vânătoare de comori cu miză de 10.000 de dolari atrage de aproape trei săptămâni mii de participanți în San Francisco, după ce organizatorii au ascuns un cufăr plin cu bani într-o locație secretă din oraș.

Potrivit inițiatorilor jocului, comoara este ascunsă la mai puțin de 11 kilometri de Primăria din San Francisco și este îngropată la aproximativ 30 de centimetri adâncime. Cufărul cântărește peste 68 de kilograme și ar conține exclusiv bani cash, potrivit The Independent.

La fel ca anul trecut, când un participant a descoperit comoara în doar 11 ore, organizatorii au lansat provocarea pe Reddit, în comunitatea dedicată orașului San Francisco. De această dată însă căutările se prelungesc mult peste așteptări.

„Acum un an am anunțat că am îngropat un cufăr cu 10.000 de dolari. A fost găsit în numai 11 ore. Am făcut-o din nou”, au transmis organizatorii într-o postare publicată la sfârșitul lunii trecute.

Participanții primesc indicii prin intermediul unui site special creat pentru eveniment, unde este publicată o hartă în stil vintage și alte detalii despre joc. Identitatea organizatorilor rămâne necunoscută, la fel ca în ediția precedentă.

Aceștia spun că ideea a pornit din fascinația pentru poveștile clasice despre comori pierdute și aventuri cu pirați.

„Ne plac legendele despre comori - galioane scufundate, mistere și povești de aventură. Ne-am dorit mereu ca vânătoarea de comori să existe și în viața reală”, au explicat organizatorii.

Deși inițial sperau ca jocul să dureze mai mult decât ediția trecută, amploarea fenomenului a depășit așteptările. Comoara nu fusese găsită nici până duminică, la aproape trei săptămâni de la startul competiției.

Entuziasmul participanților a provocat însă și probleme. Departamentul pentru Recreere și Parcuri din San Francisco a primit mai multe plângeri privind deteriorarea spațiilor verzi, după ce numeroși participanți au început să sape în diferite zone ale orașului.

În urma incidentelor, organizatorii au precizat că banii nu se află pe Angel Island și nici în Francisco Park. Totodată, ei le-au cerut participanților să acopere gropile săpate, să strângă deșeurile întâlnite și să evite distrugerea vegetației.

„Este un joc puțin obraznic și există riscul ca unii participanți să exagereze, dar scopul nu este să distrugem spațiile verzi ale orașului”, au transmis aceștia.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Recreere și Parcuri a reamintit că săpăturile în parcurile publice necesită autorizație.

Anul trecut, organizatorii au ascuns un alt cufăr, de aproximativ 10 kilograme, care conținea bani, lingouri și obiecte legate de istoria orașului San Francisco.

Inițiatorii spun că au finanțat personal întreaga operațiune și admit că experiența a fost costisitoare.

„Prima dată a fost o decizie financiară discutabilă, a doua oară deja o nebunie. Cu siguranță nu va exista și o a treia ediție”, au transmis organizatorii.

Totuși, aceștia lasă deschisă posibilitatea unei noi ediții, dacă va apărea un sponsor dispus să susțină proiectul.