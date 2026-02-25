Şeful JP Morgan trage un semnal de alarmă asupra "prostiilor băncilor", care pot duce la o criză ca în 2008: "Anxietatea mea e mare"

Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat că actualele condiții financiare și băncile, care fac „lucruri stupide”, cum ar fi acordarea de împrumuturi riscante, ar putea duce la o prăbușire a pieței similară cu cea dinaintea crizei financiare din 2008, notează CNN.

„Va exista un ciclu într-o zi”, a spus el, „Nu știu ce confluență de evenimente va provoca acel ciclu. Anxietatea mea este mare în legătură cu asta. Nu mă liniștește faptul că prețurile activelor sunt mari. De fapt, cred că asta sporește riscul.”

Dimon a spus că actualele condiții de pe piață ar putea fi motive de îngrijorare.

Se repetă greşelile din urmă cu 20 de ani?

„Din păcate, am văzut asta în 2005, 2006 și 2007, aproape același lucru. Valul ascendent ridică toate bărcile. Toată lumea făcea mulți bani. Oamenii se îndatorau la maximum. Cerul era limita”, a spus Jamie Dimon, care a continuat:

„Și cred că astăzi valul ridică toate bărcile. Părerea mea este că oamenii încep să creadă că nu vom avea niciun fel de problemă”, a spus el. „Nu știu cât timp va fi grozav pentru toată lumea. Văd câțiva oameni făcând niște prostii.”

Dimon nu a precizat la ce instituții se referea și i-a asigurat pe investitori că banca sa, cea mai mare din țară, este „destul de precaută”, menționând că „ne ținem de propriile reguli”.

Ameninţările Inteligenţei Artificiale

El a mai spus că îngrijorarea recentă a investitorilor cu privire la perturbarea sectorului software de către Inteligența Artificială este tipică și pentru perturbările piețelor financiare din trecut.

„Există întotdeauna o surpriză într-un ciclu de credit”, a spus el, şi a dat exemple de industrii care păreau stabile până când au dezvoltat probleme, cum ar fi ziarele, firmele care furnizează utilități și companiile de telefonie.

„Și de data aceasta, ar putea fi vorba de software, din cauza inteligenței artificiale... Există plăci tectonice în mișcare sub ea, ceea ce pune industria sub semnul întrebării.”

În octombrie, Dimon a avertizat asupra slăbiciunii pieței creditelor private după ce creditorul auto Tricolor și producătorul de piese First Brands au depus ambele cererea de faliment în urma acuzațiilor de fraudă financiară.

JPMorgan Chase a perceput ulterior o depreciere de 170 de milioane de dolari pentru împrumutul acordat lui Tricolor. „Antena mea se ridică atunci când se întâmplă astfel de lucruri”, a spus el la acea vreme.

„Când vezi un gândac de bucătărie, probabil că sunt mai mulți", a adăugat expertul.