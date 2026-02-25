Mașini carbonizate, magazine incendiate, drumuri arse de baricade de foc. Imaginea haosului din Mexic, unde doar armata mai e pe străzi

Mașini carbonizate, magazine incendiate, drumuri arse de baricade de foc. Imaginea haosului din Mexic, unde doar armata mai e pe străzi. FOTO: Getty Images

Mașini carbonizate pe marginea drumurilor, porțiuni de asfalt înnegrit după baricadele de foc de pe autostrăzi, magazine devastate și în flăcări. Așa arată orașul mexican Guadalajara, după ce Cartelul Jalisco Noua Generație (CJNG), unul dintre cele mai puternice și temute din Mexic, a provocat violențe, ca reacție la uciderea șefului său, Nemesio „El Mencho” Oseguera.

Prin aceste violențe CJNG a transmis mesajul că, ori cu liderul lor, ori fără el, rămân puternici și au capacitatea de a dezlănțui haos pe străzi, scie BBC.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a încercat să contracareze această narațiune. În conferința sa de presă zilnică de luni, ea a vorbit despre „pace și liniște” care revin în mare parte din țară și a lăudat răspunsul forțelor de securitate.

Între timp, convoaie de militari și polițiști patrulează în jurul Guadalajarei. Sunt menite să ofere siguranță, dar pentru mulți locuitori mai mult cresc senzația de neliniște. Străzile sunt mai goale decât de obicei, un semn că oamenii se tem de noi violențe, atât în Guadalajara, cât și în întreg statul Jalisco.

Majoritatea micilor afaceri au tras obloanele, iar școlile au fost închise, în timp ce angajații au rămas acasă.

Proprietarul cafenelei Severo, Anwar Montoya, nu a rămas acasă. „A trebuit să deschid astăzi. Am o afacere nouă și am o mulțime de lucruri de plătit”, îi spune el BBC, râzând. Vorbind despre violențele recente, a adăugat: „A fost o zi ciudată și dificilă, toată lumea era speriată. Iar acum unii se tem de ce ar putea urma.”

Montoya a considerat că deschiderea cafenelei ar fi binevenită, pentru a oferi „o zonă sigură pentru mulți prieteni”. Clienții au părut să aprecieze decizia, cele mai multe mese fiind ocupate de tineri cu laptopurile în față sau discutând în liniște, la umbra terasei acoperite.

Printre clienți s-a aflat și deputata de stânga Mariana Casillas. „Acesta nu este un scenariu nou”, spune ea despre războiul drogurilor din Mexic. „Doar că de data aceasta, pentru că a implicat uciderea unui cap mafiot de rang înalt, violența a explodat într-un mod mult mai puternic decât de obicei.”

Criminalitatea organizată, barajele rutiere ridicate de carteluri, incendierea autobuzelor și răpirea cetățenilor obișnuiți sunt lucruri pe care comunitatea ei le îndură de două decenii, spune ea, de când conflictul statului cu cartelurile a fost lansat în timpul președinției lui Felipe Calderón, în 2006. „Ca reprezentant local, este datoria mea să întreb de ce acest model sau acest scenariu continuă să se repete de peste douăzeci de ani”, adaugă Casillas.

Mulți se tem că strategia de a doborî liderii de vârf nu va face decât să genereze și mai multe lupte. „Când elimini un lider major, se declanșează o luptă pentru controlul vidului de putere. Așa că vei vedea aceste dispute pentru putere în diferite părți ale țării.”, spune experta în lupta contra drogurilor Deborah Bonello, redactor-șef al think tank-ului Insight Crime.