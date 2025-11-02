Proteste violente la Belgrad, unde contestatarii lui Aleksandar Vucic s-au bătut cu susținătorii acestuia, în fața Parlamentului

1 minut de citit Publicat la 23:00 02 Noi 2025 Modificat la 23:01 02 Noi 2025

Manifestație și contramanifestație la Belgrad, la un an de la tragedia de la Novi Sad: Foto: Captură video

Un protest violent a avut loc, duminică, în Belgrad, unde contestatarii președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, s-au bătut cu susținătorii acestuia, adunați în fața clădirii Parlamentului sârb.

Incidentele violente au loc după ce, sâmbătă, a fost organizat un marș uriaș de comemorare a tragediei din 2024, de la gara din localitatea Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului a curmat viața a 16 persoane.

Dacă manifestația de sâmbătă a fost una pașnică, cea izbucnită duminică la Belgrad a degenerat în ciocniri violente. Scutierii au intervenit în forță pentru a înconjura parcul din fața Parlamentului sârb, unde au avut loc ciocnirile. Traficul rutier a fost oprit pe principalele bulevarde din apropierea Parlamentului, iar forțele de ordine au fost desfășurate în număr mare în fața și în jurul clădirii.

Belgradul se preștește pentru o noapte violentă, după ce manifestanți anti-Vucic s-au adunat în fața Parlamentului Serbiei, acolo unde, din luna martie este instalată o tabără cu corturi, unde campează periodic susținătorii regimului de la Belgrad.

Așadar sunt două tabere, o manifestație în care se scandează lozinci împotriva președintelui Serbiei și se cere demisia acestuia și o contramanifestație, formată din susținătorii lui Aleksandar Vucic.

Ciocnirile violente au loc la un an de la prăbușirea acoperișului gării de la Novi Sad, incident în care au murit 16 persoane. Construcția abia fusese renovată, fapt care a provocat un val de proteste împotriva regimului Aleksandar Vucic.

Tragedia i-a scos în stradă mai întâi pe cei tineri, care au pus accidentul pe seama neglijenței și corupției din administrație.

În cursul zilei de sâmbătă, aproape 40.000 de sârbi, mulți dintre ei veniți în marș din toată țara, au umplut până la refuz faleza din Novi Sad. Au ținut 16 minute de reculegere, câte unul pentru fiecare victimă a tragicului accident din urmă cu un an. Apoi, au lansat tot atâtea lampioane de pe bărcile aflate pe Dunăre.

Manifestanții cer o schimbare politică la vârful țării, apropierea de Europa și mai multă libertate.