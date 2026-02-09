Începe oficial procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Tribunalul București i-a respins contestația

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Foto: Agerpres

Magistrații Tribunalului București au hotărât, luni, că poate începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară. Decizia e definitivă.

Completul de divergență a decis să respingă contestația depusă de Călin Georgescu pentru începerea judecății, așa cum a decis în decembrie Judecătoria Sectorului 1.

Asta înseamnă că începe oficial procesul, judecata pe fond, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.

Urmează ca magistrații să stabilească un prim termen în acest dosar, termen la care vor fi analizate și dezbătute probele. Totodată, instanța mai notează și cheltuieli de judecată pe care trebuie să le plătească fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„In dos. 24185/299/2025/a1 s-a respins,.ca nefondată, contestația formulată de contestatorul-inculpat Georgescu Calin impotriva încheierii pronunțate la data de 09.12.2025 de judecătorul de camera preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti in dosarul cu acelasi numar. A fost obligat contestatorul-inculpat la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Solutia este definitiva”, a decis Tribunalul București.

Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, după ce a elogiat în spațiul public, în nenumărate rânduri, persoane condamnate pentru crime împotriva umanității sau persoane adepte ale ideologiilor regionale. Georgescu a contestat probele procurorilor, însă nu a avut câștig de cauză nici la Judecătoria Sectorului 1, nici la Tribunalul București, pentru că ambele instanțe au decis că poate începe oficial procesul.