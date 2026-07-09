Un oligarh apropiat de Putin a pierdut 8,5 miliarde de dolari într-o singură zi. Acțiunile gigantului aurului din Rusia s-au prăbușit

Anul trecut, compania a generat un profit net de 314 miliarde de ruble și un flux de numerar disponibil de 2 miliarde de dolari. Sursă colaj foto: Getty / Profimedia Images

Acțiunile Polyus PJSC, cea mai mare companie minieră de aur din Rusia, responsabilă pentru fiecare a treia tonă de aur extrasă, au suferit miercuri una dintre cele mai dramatice scăderi de preț din istoria tranzacționării la Bursa din Moscova, scrie The Moscow Times.

În puțin peste trei ore, compania, deținută de familia oligarhului Suleiman Kerimov din Daghestan, a scăzut cu 26%, pierzând aproximativ 650 de miliarde de ruble, sau 8,5 miliarde de dolari, în capitalizare de piață.

Doar o singură dată în istorie acțiunile Polyus au scăzut mai rapid - cu 27,4% într-o singură zi, pe 16 septembrie 2008, în punctul culminant al crizei financiare globale. Prăbușirea a fost declanșată de anunțul neașteptat al companiei că nu va plăti dividende acționarilor până în 2030, potrivit analiștilor de la Vector Capital.

Motivul pentru care Polyus a luat această decizie rămâne un mister, notează Vector Capital: anul trecut, compania a generat un profit net de 314 miliarde de ruble și un flux de numerar disponibil de 2 miliarde de dolari în urma unei creșteri record a prețului aurului. Deși prețurile aurului au scăzut acum de la maximele record, acestea rămân în jur de 4.000 de dolari pe uncie, de 1,5 ori mai mari decât la începutul anului trecut. Bugetul Polyus include însă 3.100 de dolari.

Oficial, compania și-a explicat decizia de a renunța la dividende invocând necesitatea de a plăti pentru proiecte majore de investiții. Cu toate acestea, este posibil ca Polyus să se pregătească pentru o povară fiscală crescută, potrivit lui Dmitri Donetsky, analist șef la IFC Solid.

Companiile din industria aurului, împreună cu companiile metalurgice, ar putea fi supuse „impozitului pe profitul excesiv” ordonat de Vladimir Putin pentru a acoperi deficitul bugetar. Potrivit unei surse Interfax, impozitul ar putea ajunge la 20% din suma cu care profiturile din 2025 depășesc nivelurile din 2018-2019.

La o întâlnire cu Putin din 26 martie, proprietarii unor companii cheie din industrie - Suleiman Kerimov, Vladimir Potanin și Oleg Deripaska - s-au oferit să finanțeze voluntar trezoreria din fondurile lor personale, care se confruntaseră cu o scădere accentuată a veniturilor din petrol și gaze la începutul anului. Potrivit unei surse de la Expert, cei trei miliardari și-au exprimat disponibilitatea de a dona 460 de miliarde de ruble pentru a ajuta la finanțarea continuării războiului. În ciuda acestui fapt, „impozitul pe profitul excesiv” nu a fost eliminat de pe ordinea de zi.

Acțiunile Norilsk Nickel, un alt candidat pentru o majorare de impozite, au scăzut cu 8% miercuri. Acțiunile Rusal, care ar putea fi, de asemenea, supuse „impozitului pe profitul excesiv”, au scăzut cu 7,5%.