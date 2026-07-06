Transfăgărășanul ocupă locul 4 în topul celor mai bune rute din lume pentru mașini electrice: Are 90 de stații și peisaje spectaculoase

Topul ia în calcul 48 de rute din întreaga lume pentru a descoperi care sunt cele mai bune pentru călătoriile cu mașini electrice. FOTO: Agerpres

Transfăgărășanul, drumul spectaculos care traversează axa nord-sud a munților Făgăraș, s-a clasat pe locul 4 într-un top al celor mai bune rute pentru vehiculele electrice, potrivit unui studiu realizat de iSelect.

"Bucurați-vă de priveliștile frumoase ale munților Făgăraș din România în cadrul itinerariului nostru pentru vehicule electrice, al patrulea cel mai bun itinerariu rutier. Există 90 de stații de încărcare disponibile pe acest segment de drum de 136,2 km, unde o reîncărcare costă doar 2,87 EUR. Combinată cu un rating de 4,8 pe TripAdvisor, Autostrada Transfăgărășan obține un scor de 91,93 din 100 în indicele nostru pentru itinerarii rutiere cu vehicule electrice", este descrierea făcută în studiul iSelect.

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Topul ia în calcul 48 de rute din întreaga lume pentru a descoperi care sunt cele mai bune pentru călătoriile cu mașini electrice. Analiza a folosit un indice complex care a luat în considerare distanța, infrastructura de încărcare, costurile și recenziile călătorilor.

Primele trei locuri sunt ocupate de următoarele rute:

Pasul Gotthard, Elveția, un drum pitoresc care traversează Alpii Elvețieni. "Călătorii care doresc să se oprească în orașele Andermatt și Airolo pot călători pe un drum de 27 km, cu un rating perfect de 5/5 pe TripAdvisor. Cu 11 încărcătoare disponibile în zonă și o încărcare care costă doar 1,16 EUR (2,07 AUD), este una dintre cele mai ieftine călătorii rutiere pentru oricine dorește să călătorească cu o mașină electrică. Cu un scor de 99,81 din 100 în indicele nostru general, se află cu ușurință în fruntea clasamentului nostru".

Autostrada Kootenay, Canada: Când vine vorba de cele mai bune călătorii rutiere cu un vehicul electric, autostrada Kootenay din Canada are un rating perfect de 5/5 pe TripAdvisor, mulți călători dornici să vadă sălbăticia și frumoasele stânci ale Parcului Național Kootenay. Pe parcursul traseului său de 134,6 km, sunt disponibile 16 stații de încărcare, cu o încărcare tipică de 3,17 CAD (3,56 AUD). "Aceasta înseamnă că vă puteți termina călătoria cu mașina cu mai puțin de un sfert dintr-o încărcare completă. Cu un scor general de 99,24 în indicele nostru, este a doua cea mai bună călătorie cu mașina electrică din lume".

Sudul Profund, SUA: Doriți să admirați peisajele rurale din sudul SUA? Într-o călătorie cu mașina de 566 km care vă va duce prin orașe emblematice precum Memphis, TN și New Orleans, LA, veți putea încărca mașina electrică într-un total de 441 de locații.

"Deși reîncărcarea ar putea fi puțin scumpă (14,28 USD sau 22,05 AUD), o mașină electrică tipică poate parcurge întregul traseu cu o singură reîncărcare. Evaluarea sa TripAdvisor de 5/5 se adaugă la scorul general de 95,64".

Cele mai proaste rute pentru vehicule electrice

Studiul trece în revistă și cele mai proaste călătorii rutiere pentru vehicule electrice

1. Savannah Way, Australia: Cu doar 48 de încărcătoare disponibile pe o porțiune masivă de drum de 2.444 de mile, Savannah Way are nevoie de 6,85 încărcări pentru a fi finalizată. Cu o reîncărcare care costă până la 212,47 AUD, este una dintre cele mai scumpe călătorii rutiere cu vehicule electrice disponibile, obținând un scor de 37,78.

2. Wild Atlantic Way, Irlanda: Wild Atlantic Way din Irlanda se întinde pe 1.533 de mile și, cu 199 de încărcătoare disponibile, este destul de bine echipat. Cu toate acestea, cu o reîncărcare care costă 131,60 EUR (235,47 AUD), este una dintre cele mai scumpe destinații pentru călătorii rutiere cu vehicule electrice, cu un rating de 40,71.

3. Ruta 66, SUA: Deși este probabil cea mai emblematică destinație rutieră din lume, lungimea Rutei 66 înseamnă că necesită 6,38 reîncărcări complete pentru a parcurge distanța. Cu 730 de încărcătoare pe 3.668 km de autostrăzi, vă puteți aștepta să plătiți 91,39 USD (141,13 AUD) de fiecare dată când trebuie să vă încărcați bateria. Toate acestea se combină pentru un scor de index de 46,38.