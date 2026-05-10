Cum a ajuns o fostă directoare OpenAI să aibă patru copii cu Elon Musk, fără să aibă o relație: „El mi-a oferit, iar eu am acceptat”

O fostă membră a boardului OpenAI a vorbit în instanță despre relația personală neobișnuită pe care a avut-o cu Elon Musk și despre cum aceasta a dus la nașterea celor patru copii ai lor, scrie BBC.

Elon Musk și Shivon Zilis au depus mărturie într-un tribunal federal din Oakland, California, în cadrul procesului prin care Musk încearcă să blocheze transformarea OpenAI într-o companie cu scop lucrativ.

În timpul audierii, Zilis a explicat că l-a cunoscut pe Musk după ce a devenit consilier la OpenAI în 2016. Ea a ocupat ulterior funcții de conducere și la Tesla și Neuralink.

”Imi doream foarte mult să fiu mamă”

Potrivit declarațiilor sale, în 2020 Musk i-a propus să îi doneze spermă, după ce ea i-a mărturisit că își dorea foarte mult să devină mamă.

„Îmi doream foarte mult să fiu mamă, iar Elon mi-a făcut această ofertă în acea perioadă și am acceptat”, a spus Zilis în fața instanței.

Ea a afirmat că Musk îi încuraja pe cei din jurul său să aibă copii și observase că ea nu avea încă o familie.

Zilis a mai povestit că avusese o relație scurtă cu Musk cu aproximativ un deceniu în urmă, însă în 2020 nu mai existau legături romantice între ei. Ea a explicat că anumite probleme de sănătate i-au schimbat planurile de viață și au făcut-o să renunțe la ideea unei familii „tradiționale”.

Paternitatea lui Musk pentru primii doi copii urma să rămână „strict confidențială”

Potrivit mărturiei, inițial cei doi conveniseră ca paternitatea lui Musk pentru primii doi copii să rămână „strict confidențială”, iar rolul lui în viața copiilor nu urma neapărat să fie unul activ.

În prezent, însă, Musk participă activ la viața celor patru copii pe care îi are cu Zilis, iar familia petrece împreună câteva ore în fiecare săptămână.

Zilis a spus că acordul de confidențialitate este și motivul pentru care nu i-a spus imediat lui Sam Altman că gemenii născuți în 2021 erau copiii lui Musk.

Cu toate acestea, și după ce s-a aflat, Altman și președintele OpenAI, Greg Brockman, au dorit ca Zilis să rămână în boardul companiei. Ea a declarat că relațiile dintre ei au rămas bune cel puțin până în 2023.

Zilis a părăsit consiliul de administrație în martie 2023, în timp ce Musk lansa xAI, o companie de inteligență artificială care dezvoltă un chatbot care este un concurent direct al ChatGPT al OpenAI.

Musk ar fi vrut mai mult control asupra OpenAI

Procesul scoate la iveală și discuțiile vechi despre transformarea OpenAI într-o companie cu scop lucrativ. Documentele prezentate în instanță arată că încă din 2017 conducerea considera necesară această schimbare pentru a putea atrage investiții de miliarde de dolari.

Potrivit unor emailuri prezentate în tribunal, Musk ar fi vrut mai mult control asupra OpenAI, inclusiv prin locuri suplimentare în board și chiar prin integrarea companiei în Tesla.

Într-un schimb de mesaje citat în instanță, Zilis scria că o astfel de mutare „ar rezolva imediat problema finanțării”.

În cele din urmă, Musk și ceilalți cofondatori, Altman, Brockman și Ilya Sutskever, nu au reușit să ajungă la un acord. Potrivit unui email prezentat în proces, motivul principal a fost faptul că ceilalți lideri ai OpenAI nu voiau ca Musk „să aibă control” asupra activității companiei.