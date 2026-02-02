Consiliul Concurenței recomandă liberalizarea la gaze. Chirițoiu: "Guvernul să nu mai prelungească schema de plafonare"

Președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat luni că recomandarea instituției este ca România să meargă înainte cu liberalizarea prețului la gaze și a cerut Guvernului să nu prelungească schema de plafonare.

Chirițoiu a spus că liberalizarea pieței de energie electrică "a mers bine" datorită rolul jucat de Hidroelectrica în temperarea prețurilor prin creșterea concurenței.

"Avem Hidroelectrica care, până acum, cred că a avut un rol pozitiv. A pus presiune pe alți furnizori și prețurile au scăzut. S-a creat concurență", a spus Chirițoiu.

În ceea ce privește gazele naturale, el a afirmat că România trebuie să meargă înainte cu liberalizarea și a cerut explicit Guvernului să nu prelungească schema de plafonare. "O să avem o liberalizare la gaze, asta e recomandarea noastră: să nu mai prelungească măsura Guvernul", a declarat el.

Chirițoiu a legat liberalizarea de intrarea Romgaz pe segmentul de furnizare: "Intră pe piață Romgaz și ne așteptăm ca, odată fiind furnizor, să pună presiune pe alți furnizori să scadă prețurile."

Președintele Consiliului Concurenței a adăugat că, în prezent, "prețurile sunt similare cu cele de dinainte de criză"și a argumentat că prelungirea plafonării nu mai este justificată. În spațiul public, expirarea măsurilor de plafonare la gaze a fost discutată în contextul termenelor stabilite de Guvern și al scenariilor de după 1 aprilie 2026.

Totodată, Chirițoiu a susținut că România a rămas "singura țară" cu plafonare la gaze și că menținerea intervențiilor administrative în piață a atras o procedură de infringement.

În 2024, Comisia Europeană a cerut României să elimine restricțiile privind stabilirea prețurilor și exportul de energie electrică și gaze, demarând pași în cadrul procedurilor de infringement.

"Nu mai are sens să prelungim"a conchis șeful Consiliului Concurenței.