Românii ar putea plăti sub prețul plafonat pentru gaze, din aprilie. Șeful ANRE: „Există cel puțin o ofertă de 0,30 lei/kWh”

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a spus miercuri că există „cel puțin o ofertă de furnizare gaze sub prețul plafonat, conform comparatorului de prețuri, respectiv de 0,30 lei/kWh, ceea ce arată că ofertele pe care le vedem la 0,42 lei/kWh sunt neserioase”. „Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 de lei pe kWh pentru gaze naturale, după ce prețul plafonat a fost stabilit la 0,31 și în piață sunt oferte de 0,30, e un furnizor care nu mai dorește să facă activitatea de furnizare”, spune el, potrivit Agerpres.

„Eu am verificat comparatorul de prețuri pe care îl avem la nivelul ANRE și să știți că în comparatorul de prețuri sunt oferte active, în momentul de față, pentru furnizare gaze naturale după data de 1 aprilie, deci după expirarea plafonării, de 0,30 de lei, deci sub prețul de plafon care a fost stabilit de Ordonanța de Urgență. Există cel puțin o ofertă sub prețul plafonat. Lucrul acesta îmi arată faptul că, la fel cum s-a întâmplat și în cazul energiei electrice, și la furnizorii de gaze naturale ofertele pe care le vedem la 0,42 de lei pe kWh, din punctul meu de vedere, sunt oferte neserioase. Un furnizor care vine cu o ofertă de 0,42 de lei pe kWh pentru gaze naturale, după ce prețul plafonat a fost stabilit la 0,31 și în piață sunt oferte de 0,30, e un furnizor care nu mai dorește să facă activitatea de furnizare. Acestor furnizori le transmit foarte clar că pot să vină la instituție și să solicite suspendarea licenței de furnizare pentru că sunt oferte neserioase puse în piață”, a explicat Niculescu la Digi24.



El a subliniat că, așa cum, în cazul prețului energiei electrice, furnizorii erau grupați în jurul valorii de 1,5 lei și în prezent sunt oferte active de sub 1 leu pe kWh, același lucru este de așteptat să se întâmple și la gaze naturale.



„Mă aștept ca, de la 1 aprilie, să avem parte de o tranziție corectă către o piață liberă. Am instituit ieri (N.r. - marți), prin Ordin al Autorității de Reglementare, obligativitatea tuturor furnizorilor de a înștiința până pe data de 2 martie, ca o informare anexă la factură, toți consumatorii de gaze naturale din România cu privire la prețul de contract pentru că noi, dacă am semnat un contract acum 2 ani de zile, când prețul era plafonat, poate nu mai știm ce preț avem în contract, la modalitatea de schimbare a furnizorului și alte date relevante cu privire la prețul gazului natural. Am instituit această obligație din timp, în așa fel încât consumatorii de gaze naturale să fie informați cu privire la ce urmează să se întâmple după data de 1 aprilie, ce drepturi au și ce obligații au furnizorii și prețurile de contract și modalitățile de schimbare a furnizorului”, a adăugat președintele ANRE.



Acesta a mai afirmat că, la fel ca și în cazul energiei electrice, „în momentul în care văd că există oferte mai mici de preț decât cele pe care le au ei în contractele de furnizare, consumatorii pot să-și schimbe furnizorul”. Chiar și el și-a schimbat furnizorul.



„650.000 de locuri de consum s-au portat de la un furnizor de energie electrică la altul în 2025, lunile de vârf fiind iulie și decembrie, cu aproximativ 100.000 de români care și-au schimbat furnizorul de energie electrică în căutarea unui preț mai mic. Același lucru îi îndemn pe consumatorii de gaze naturale să-l facă în cazul furnizorilor, pentru că nu pot rămâne în contracte care au un preț mai mare decât a fost prețul reglementat pentru o perioadă de aproximativ 4-5 ani de zile”, a transmis George Niculescu.



Șeful ANRE a reiterat că schimbarea furnizorului se face în 24 de ore, fără niciun cost.



De asemenea, el a reamintit că autoritatea are printre atribuții partea de monitorizare, pentru a vedea exact ce se întâmplă în piața de energie electrică și de gaze naturale în timp real și a acționa. De asemenea, atunci când partea de monitorizare semnalează aspecte ce țin de practici care nu se încadrează în reglementările de piață, en detail, intervine și sancționează 'drastic' orice abatere de la reglementări.



„Amenzile aplicate de când am preluat mandatul de președinte al Autorității de Reglementare, din aprilie 2023 până în prezent, sunt cele mai mari amenzi aplicate vreodată de această instituție. Este un semnal pe care l-am dat de la început: nu tolerăm astfel de practici, aici nu suntem, în piața de energie, ca în vestul sălbatic. Facem lucrurile ordonat, jucăm după reguli și de fiecare dată când am ocazia, voi spune că este o piață a consumatorilor, nu mai este un domeniu al băieților deștepți din energie”, a subliniat George Niculescu.