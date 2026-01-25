Șeful ANRE anunță că și-a schimbat și el furnizorul de energie, alături de peste 650.000 de români. Cât plătește acum

Peste jumătate de milion de români și-au schimbat furnizorul de energie în 2025. Foto: Hepta

Peste jumătate de milion de români și-au schimbat furnizorul de energie în 2025, a declarat șeful ANRE, George Niculescu, într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Și acesta s-a portat și spune că procesul a fost ușor „foarte simplu”.

„În anul 2025 am avut un număr substanțial de mutări de la un furnizor la altul. Din informațiile pe care le avem, peste 650.000 de consumatori de energie electrică s-au portat. Lunile cu cel mai mare număr au fost luna iulie, unde aproximativ 110.000 de consumatori de energie electrică și-au schimbat furnizorul, și, surprinzător, și luna decembrie a fost o lună în care românii și-au schimbat furnizorul de energie electrică, peste 98.000 apelând la acest serviciu de portare de la un furnizor la altul”, a declarat Niculescu.

Șeful ANRE a precizat că ar vrea să vadă același lucru și pe piața de gaze naturale.

„Eu mi-am schimbat furnizorul la două luni după ce am venit în Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei. După ce am primit din partea Parlamentului mandatul de președinte, am vrut să verific personal cum se desfășoară acest proces.

Am intrat pe calculator, am intrat pe site, mi-am completat singur aplicația și am vrut să experimentez singur, fără să sun pe cineva să spun că vreau să fac lucrul acesta, să mă ajute, ca să văd cât de simplu este pentru un utilizator normal. Nu sunt un specialist în IT. Un utilizator normal, cu cunoștințe normale, poate să facă lucrul acesta. Din experiență proprie vă spun că procesul a fost foarte simplu, foarte ușor. Acum, prețul de contract este de 1,07 lei/kWh”, a povestit acesta.