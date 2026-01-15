România primește undă verde pentru proiectele de apărare în programul SAFE. Investițiile de 16,68 miliarde euro care pot fi eligibile

Consiliul are acum la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Sursa foto: Facebook/Pro Patria/MApN

Comisia Europeană a aprobat, joi, planurile naționale de apărare a opt state membre. Comisia a prezentat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. În cadrul programului SAFE, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro.

Comisia precizează că nivelurile de finanțare pentru fiecare țară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței.

De exemplu, 1,18 miliarde de euro au fost alocate pentru Cipru, în timp ce 16,68 miliarde de euro sunt alocate provizoriu pentru România. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde de euro după semnarea acordurilor de împrumut.

“Aceste fonduri vor oferi un impuls vital capacităților strategice acolo unde sunt cele mai necesare”, precizează Comisia Europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Anul trecut, UE a făcut mai multe progrese în domeniul apărării decât în deceniile anterioare. Cartea albă și Foaia de parcurs privind pregătirea 2030 au permis statelor membre să mobilizeze până la 800 de miliarde de euro pentru apărare. Aceasta include cele 150 de miliarde de euro pentru achiziții publice comune – SAFE. Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Celelalte vor urma la scurt timp. Acum este urgent ca Consiliul să aprobe aceste planuri pentru a permite o plată rapidă.”

Odată ce evaluarea Comisiei a fost finalizată, Consiliul are acum la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. După aprobare, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Cum vor fi cheltuite fondurile

Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) este instrumentul financiar de împrumuturi prin care România va putea folosi aproape 17 miliarde de euro pentru modernizarea unor obiective militare, cumpărarea unor echipamente și pentru construcția a peste 200 de kilometri de autostradă.

SAFE sprijină achiziția de produse de apărare prioritare, grupate în două categorii:

Prima categorie: muniție și rachete, sisteme de artilerie, inclusiv capabilități de lovire de precizie la distanță mare, capabilități de luptă terestră și sistemele lor de sprijin, inclusiv echipamente pentru soldați și arme de infanterie, drone de mici dimensiuni și sisteme asociate de contracarare a dronelor, protecția infrastructurii critice, securitate cibernetică, mobilitate militară, inclusiv contramobilitate

Categoria a doua: sisteme de apărare aeriană și antirachetă, capabilități maritime de suprafață și subacvatice, drone altele decât cele de mici dimensiuni (clasele NATO 2 și 3) și sisteme asociate de contracarare a dronelor, facilitatori strategici, precum, fără a se limita la: transport aerian strategic, realimentare aeriană în zbor, sisteme C4ISTAR, precum și active și servicii spațiale, protecția activelor spațiale, iteligență artificială și război electroni.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a precizat pentru Antena 3 CNN, că România beneficiază de a doua cea mai mare alocare dintre cele 19 state membre eligibile.

„Aceasta este realitatea”, a spus ea, explicând că toate statele au transmis atât o sumă minimă, cât și una maximă solicitată, dar alocările finale au trebuit ajustate pentru a se încadra în plafonul total de 150 de miliarde de euro și pentru ca primele trei țări să nu depășească împreună 60% din sumă.