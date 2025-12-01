Ce se întâmplă cu banii pentru dotarea Armatei. Vicepreședinta CE dezminte tăierile pentru România: „E o greșeală nefericită”

România primește a doua cea mai mare alocare din SAFE, spune Mînzatu. Foto: Facebook/MApN

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, dezminte informațiile potrivit cărora România ar urma să piardă fonduri din programul european SAFE pentru dotarea Armatei. Oficialul a declarat, la Antena 3 CNN, că afirmația a apărut în spațiul public în urma unei erori de comunicare din propria echipă și subliniază că România se află, de fapt, în rândul statelor cu cele mai mari alocări.

„Această afirmație nu-mi aparține, nu am făcut-o niciodată”, a precizat Mînzatu. „Din păcate, ea se datorează unei erori făcute de unul dintre asistenții de comunicare din echipa mea. E o greșeală absolut nefericită, care însă sigur este sancționată și are consecințe”.

Potrivit vicepreședintei Comisiei, România beneficiază de a doua cea mai mare alocare dintre cele 19 state membre eligibile: aproape 17 miliarde de euro. „Aceasta este realitatea”, a spus ea, explicând că toate statele au transmis atât o sumă minimă, cât și una maximă solicitată, dar alocările finale au trebuit ajustate pentru a se încadra în plafonul total de 150 de miliarde de euro și pentru ca primele trei țări să nu depășească împreună 60% din sumă.

„A existat o analiză internă a Comisiei și tratamentul acordat a fost absolut egal tuturor statelor membre. Astfel s-a ajuns la situația în care România a primit cea de-a doua cea mai mare alocare din SAFE. Nu a existat nicio penalizare, nicio tăiere. Nu am afirmat niciodată așa ceva și vreau să fie foarte clar”, a declarat Mînzatu.

Întrebată ce îi trebuie României pentru a accesa integral fondurile, Roxana Mînzatu a subliniat importanța proiectelor bine pregătite, la fel ca în cazul altor programe europene.

„Ieri a fost ultima zi până când statele membre au putut transmite planul de investiții pentru a cheltui acești bani. Toate statele au transmis aceste planuri, inclusiv România”, a spus ea. „Întotdeauna contează claritatea, maturitatea planurilor de investiții. Țările care au venit cu proiecte mature, cu secvențe clare privind investițiile, achizițiile, terenurile, entitățile responsabile, au reușit să acceseze mai rapid și mai simplu finanțările”.

Oficialul a amintit că SAFE presupune și componente de colaborare între statele membre, fie pentru investiții în industria de apărare, fie pentru achiziții comune. „Contează ca fiecare țară să știe foarte clar cum să-și introducă în plan atât investiții în propria industrie de apărare, cât și achiziții din afara țării, unde este cazul”, a punctat Mînzatu.

Roxana Mînzatu a subliniat că obiectivul ei în cadrul Comisiei rămâne stimularea industriei europene de apărare și menținerea locurilor de muncă în Uniune.

„Poziția mea a fost întotdeauna că prin SAFE noi trebuie să creăm locuri de muncă bune în Europa, inclusiv în România, care are o tradiție în industria de apărare. Până la urmă, este extrem de important pentru oameni”, a încheiat oficialul european.