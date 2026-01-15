Un nou incident în care este implicat un agent ICE în Minneapolis. Poliţistul a împuşcat în picior un bărbat din Venezuela

Proteste in SUA, după un nou incident în care este implicat un agent ICE în Minneapolis. Sursa foto: Profimedia

Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal a împuşcat în picior, miercuri, un bărbat din Venezuela, tot la Minneapolis, acolo unde, în urmă cu o săptămână, o femeie a murit în urma unui conflict cu alt ofiţer ICE. După ce bărbatul venezuelean a fost împușcat în timpul unei încercări de oprire în trafic, mai mulţi protestatari s-a adunat în orașul american, unde tensiunile continuă să fie ridicate în urma morții lui Renee Good, notează NBC News.

Un ofițer federal a împușcat un bărbat în picior în timpul unei tentative de oprire în trafic miercuri seară, a anunțat Departamentul de Securitate Internă, în timp ce o mulțime de protestatari s-a adunat în apropierea locului împușcăturii, la aproximativ 19 km de locul unde un ofițer ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good săptămâna trecută.

Agenția a declarat că împușcăturile au avut loc chiar înainte de ora 19:00, după ce ofițerii de aplicare a legii au fost atacați cu o lopată sau o mătură în timp ce încercau să efectueze o oprire țintită în trafic.

Reprezentanții orașului Minneapolis au cerut calm și au declarat că bărbatul a fost spitalizat cu răni care aparent nu-i pun viața în pericol.

„Înțelegem că există furie”, a declarat primarul. „Rugăm oamenii să rămână calmi.”

Tensiuni majore la Minneapolis

Șeful poliției a cerut ulterior dispersarea mulțimii, spunând că demonstrația a devenit ilegală, protestatarii aruncând artificii, pietre și gheață în poliție.

Tensiunile din oraș au fost ridicate de la moartea lui Good și de la intensificarea controlului asupra imigrației de către guvernul federal. Imediat după împușcături, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, s-a adresat locuitorilor într-un discurs planificat, îndemnându-i să contribuie la crearea unei evidențe a „atrocităților” împotriva locuitorilor din Minnesota prin înregistrarea agenților de imigrare și le-a cerut președintelui Donald Trump și secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, să „pună capăt acestei ocupații”.

Primăria a cerut, de asemenea, autorităților federale de imigrare să părăsească imediat orașul și statul. „Suntem alături de comunitățile noastre de imigranți și refugiați - să știți că aveți sprijinul nostru deplin”.

Întărirea controlului asupra legilor privind imigrația și a agenților „duce la haos” și tulburări, a declarat primarul.

„Aceasta este o situație imposibilă în care se află orașul nostru în prezent”, a declarat primarul Jacob Frey la o conferință de presă de seară, unde a comparat numărul de ofițeri de poliție din oraș - 600 - cu numărul de ofițeri federali ICE și de frontieră - 3.000.

„Încercăm să găsim o modalitate de a menține siguranța oamenilor, de a ne proteja vecinii, de a proteja ordinea”, a spus Frey, avertizându-i totodată pe protestatari să „nu muște momeala”.