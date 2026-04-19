Rezultatele finale ale alegerilor din Ungaria. Super-majoritatea lui Peter Magyar întrece toate așteptările. „Este fără precedent”

1 minut de citit Publicat la 16:04 19 Apr 2026 Modificat la 16:32 19 Apr 2026

Peter Magyar are numărul de mandate necesar pentru reforma constituțională. FOTO: Getty Images

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a câștigat un număr de mandate peste estimări, iar "super-majoritatea" îi va permite noului lider de la Budapesta să schimbe Constituția țării.

După numărarea tuturor voturilor exprimate în alegerile legislative din 12 aprilie, inclusiv voturile prin corespondență și cele din străinătate, și după contabilizarea voturilor transferate, Tisza și-a adjudecat 141 de mandate dintr-un total de 199, notează Agerpres, care citează Reuters.

Victoria detașată obținută de Tisza - partid plasat la dreapta spectrului politic - pune capăt unei perioade de 16 ani la putere a premierului Viktor Orban și a partidului său, Fidesz.

Orban și-a recunoscut repede înfrângerea după ce Magyar și-a asigurat o majoritate clară în contextul unei participări record la vot.

Numărul mare de mandate îi va fi de folos atunci când va decide să revizuiască legile controversate impuse de fostul premier.

Peter Magyar: "O majoritate fără precedent și, în același timp, o mare responsabilitate"

"O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, responsabilitate", a afirmat Magyar într-un comunicat după publicarea rezultatelor finale.

Amploarea victoriei Tisza este oglindită corespunzător de declinul Fidesz.

Partidul lui Orban a câștigat 87 dintre cele 106 circumscripții uninominale în alegerile din 2022, însă a reușit să își adjudece duminica trecută doar zece.

Astfel, Fidesz va avea doar 52 de mandate în noul Parlament ungar, remarcă Reuters.

O numărătoare preliminară estima numărul de parlamentari ai Tisza la 138, depășind, oricum, majoritatea de două treimi de care Magyar are nevoie pentru a-și îndeplini promisiunile legate de reforma constituțională și de combaterea corupției.

În urma contabilizării tuturor voturilor valabil exprimate, numărul parlamentarilor Tisza a crescut însă la 141.