Trump vrea să trimită armata în Minneapolis, pentru a acționa împotriva protestatarilor anti-ICE

O mașină blindată trece prin dreptul tribunei oficiale în care se află Donald Trump, în cadrul unei parade militare, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat joi că ar putea face apel la o lege excepțională pentru a trimite armata americană în Minnesota, în contextul în care în acest stat se desfășoară ample acțiuni de protest împotriva acțiunilor poliției pentru imigrație - Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE), informează CNN.

„Dacă politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu opresc agitatorii profesionişti şi insurgenţii să atace patrioţii de la I.C.E., care încearcă doar să-şi facă treaba, voi invoca INSURRECTION ACT”, a transmis Trump pe reteaua sa de socializare Truth Social.

Trump a acuzat „atacurile” împotriva ICE, pe fondul demonstrațiilor și protestelor din Minnesota care au loc de o săptămână, după ce un agent federal a ucis o femeie aflată la volanul unei mașini.

Donald Trump i-a ridiculizat pe liderii democraţi ai statului şi a numit „gunoi” comunitatea somaleză din zonă, conform Reuters, preluată de Agerpres.

Legea insurecției, invocată de Trump - o compilație de legi din secolele 18 și 19

Trump a trimis deja aproape 3.000 de ofiţeri federali în zona Minneapolis, care au ieşit cu arme pe străzile oraşului, îmbrăcaţi în echipament de camuflaj şi cu măşti ascunzându-le feţele.

Amenințarea lui Trump legată de trimiterea armatei are loc la o zi după ce un agent ICE a deschis focul asupra unui bărbat venezuelean despre care acesta spunea că fugea de un control rutier în Minneapolis.



Departamentul pentru Securitatea Internă a SUA (DHS), care supraveghează măsurile restrictive luate de Trump în materie de imigraţie, a declarat că, în timpul incidentului de miercuri, două persoane l-au atacat pe ofiţerul federal cu o mătură şi o lopată de zăpadă, în timp ce acesta se lupta cu venezueleanul, care, potrivit DHS, se afla ilegal în SUA.



Legea insurecţiei, o compilaţie de legi din secolele XVIII şi XIX, constituie o formă de stare de urgenţă care permite guvernului federal să folosească armata în scopuri de aplicare a legii în Statele Unite. A fost invocată ultima dată în 1992, în California, în timpul revoltelor care au urmat morţii lui Rodney King.

Donald Trump a mai invocat această lege și a amenințat că va trimite armata și în toamna anului trecut, în Portland, în contextul desfășurării unor proteste tot împotriva ICE. Ulterior, deși instanța a respins această tentativă, Trump a trimis totuși militari din Garda Națională, din Callifornia în statul Oregon.