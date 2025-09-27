Trump trimite armata în Portland și îi cere acesteia să „folosească forța totală” împotriva orașului american

<1 minut de citit Publicat la 19:04 27 Sep 2025 Modificat la 20:29 27 Sep 2025

Foto: Getty Images

Președintele Statelor, Donald Trump, i-a ordonat ministrului său al apărării, Pete Hegseth, să trimită trupele armatei americane în orașul Portland, din statul Oregon, conform unui mesaj publicat pe Truth Social, sâmbătă, relatează Politico.

Președintele american spune că a dat undă verde armatei americane să folosească „forța totală, dacă va fi necesar” împotriva orașului american.

„La solicitarea secretarei Homeland Security, Kristi Noem, l-am direcționat pe secretarul războiului (numele schimbat de Trump al Departamentului Apărării, însă doar neoficial - n. red.), Pete Hegseth, să trimită numărul necesar de trupe pentru a proteja Portland-ul răvășit de război, dar și sediile noastre ICE, de asediul Antifa și de alți teroriști interni”, a scris Trump pe Truth Social.

Nu au fost date detalii despre ce ar reprezenta această „ofensivă” a lui Trump împotriva orașului Portland. Nu este clar nici ce autoritate juridică are președintele să autorizeze folosirea „forței totale” a armatei în Oregon.

O lege federală, însă, îi interizice președintelui să folosească trupe federale pentru a pune în aplice legea internă.