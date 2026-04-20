Capul Sfântului Gheorghe va fi adus pentru prima dată în România de la Muntele Athos

Moaștele Sfântului Gheorghe vor fi aduse miercuri în România de la Muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, cu ocazia zilei de prăznuire a sfântului, pe 23 aprilie, notează Agerpres.

Este prima dată când aceste moaște ajung în România. Vor fi aduse de o delegație condusă de arhimandritul Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont de la Muntele Athos, un lăcaș aflat sub ocrotirea Sfântului Gheorghe. Moaștele vor rămâne la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca până pe 28 aprilie, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Programul evenimentului

Miercuri, de la ora 08:30, vor avea loc sfințirea și inaugurarea Bibliotecii „Magdala” a Mănăstirii Pantocrator, urmată de deschiderea unui simpozion național pe tema „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”.

În jurul orei 11:00, delegația va ajunge în România cu racla în care se află capul Sfântului Gheorghe, iar la ora 14:30 moaștele vor fi întâmpinate la mănăstire de Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Galaction. În noaptea de miercuri spre joi se va oficia o slujbă de priveghere, condusă de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei, iar joi dimineață vor avea loc acatistul și Sfânta Liturghie.

De ce au fost alese aceste moaște

Vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, arhimandritul Serafim Baciu, a explicat că sărbătoarea Sfântului Gheorghe cade în preajma Duminicii Mironosițelor – a treia după Paști –, momentul central al pelerinajului anual de la Mănăstirea Pantocrator, ajuns la a 11-a ediție.

„Acest moment al aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor. (...) Nu este un model din trecut (Sfântul Gheorghe), este un model de care avem nevoie și astăzi. Și astăzi avem nevoie de credință și demnitate. Este un model peren”, a explicat clericul, citat de basilica.ro.

Anul trecut, aceeași mănăstire a adus în România moaștele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, care părăsesc foarte rar bazilica venețiană în care sunt păstrate.

Cine a fost Sfântul Gheorghe

Sfântul Gheorghe a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284-305), fiind originar din Capadocia și mutat ulterior în Palestina. S-a înrolat în armata romană și a ajuns comandant.

În anul 303, când Dioclețian a declanșat persecuția creștinilor, tânărul comandant a ales să-și mărturisească public credința. Și-a vândut bunurile, a eliberat sclavii și a luat cuvântul în fața adunării imperiale, cerând oprirea persecuțiilor.

A fost arestat, torturat și executat prin decapitare pe 23 aprilie, în 303 după Hristos. Curajul său în fața morții a determinat mai multe convertiri, inclusiv cea a împărătesei Alexandra, soția lui Dioclețian.

Despre Mănăstirea Pantocrator

Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, închinată Sfintei Maria Magdalena, a fost ridicată pe ruinele unui fost spital din Primul Război Mondial, ulterior abandonat.

Construcția a fost inițiată de doi tineri teologi, arhimandriții Sebastian Serdaru și Serafim Baciu, care au demarat lucrările în 2012 cu economii proprii și donații de la credincioși. Paraclisul inițial a fost sfințit în 2014, iar o biserică mai mare a fost finalizată în 2019, după ce pelerinajul anual de Duminica Mironosițelor a atras un număr tot mai mare de credincioși din toată țara.