Patriarhul Daniel: Sfântul Gheorghe ajută oamenii aflaţi în situaţii grele. Este popular în România și în alte 12 țări

Publicat la 16:51 23 Apr 2026 Modificat la 16:54 23 Apr 2026

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. Foto: Agerpres

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a participat joi la slujba Sfintei Liturghii oficiată în Paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale, cu prilejul hramului „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. În cadrul predicii, Patriarhul a subliniat popularitatea sfântului în întreaga lume, atât în Orient, cât şi în Occident, ca protector al celor aflaţi în situaţii dificile.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, citată de Agerpres, Patriarhul Daniel a prezentat viaţa şi martiriul Sfântului Gheorghe, evidenţiind că acesta „a fost un om foarte credincios şi curajos”.

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este popular atât în România, cât şi în foarte multe ţări, şi anume 12 ţări”, a menţionat Preafericirea Sa.

Patriarhul a amintit şi instituţiile care îl au ca ocrotitor pe Sfântul Gheorghe, între acestea numărându-se Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Forţele Terestre Române. De asemenea, sfântul este ocrotitorul transplantului hepatic, conform deciziei patriarhale nr. 8/2025, la solicitarea Spitalului Clinic Fundeni.

În predică, Patriarhul Daniel a subliniat şi rolul sfântului în istoria românilor: „Sfântul Gheorghe era chemat în ajutor pe câmpul de luptă de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare”.

Patriarhul a vorbit şi despre istoria Paraclisului „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reşedinţei Patriarhale, subliniind rolul important al acestui lăcaş de cult în tradiţia Bisericii Ortodoxe Române. Iniţial, lăcaşul avea hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", fiind construit în timpul domnitorului Constantin Şerban Basarab.

„Acest domnitor a dat hramul catedralei, întrucât el se numea Constantin, precum şi paraclisului, pentru că a început să fie construit odată cu biserica din faţa lui”, a explicat Patriarhul Daniel.

Ulterior, în perioada domnitorului Gheorghe Duca (1673-1678), a fost desemnat ca ocrotitor principal Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Modul de construcţie, asemănător cu cel al Catedralei Patriarhale, arată că lucrările s-au desfăşurat în acelaşi timp.

În anii 1723-1724, domnitorul Nicolae Mavrocordat şi Mitropolitul Daniil al II-lea au contribuit la îmbogăţirea artistică a paraclisului în stil brâncovenesc, cu sprijinul pictorului Teodosie, şi înzestrat cu o catapeteasmă sculptată în acelaşi stil. Ulterior, paraclisul a primit şi al treilea hram: Sf. Proroc Daniel.

Între 1951 şi 1961, paraclisul a fost restaurat, fiind adăugată o pictură în vestibul, realizată de Costin Petrescu.

„Prin grija Patriarhului Justinian Marina, paraclisul a fost restaurat şi a fost rezidit turnul acestui paraclis, care s-a prăbuşit la sfârşitul secolului al 19-lea”, a spus Patriarhul.

Un amplu proces de restaurare a avut loc între 2009 şi 2011, iar pictura şi catapeteasma au fost sfinţite pe 22 iulie 2011, în prezenţa unor ierarhi din Grecia. Paraclisul adăposteşte şi fragmente din moaştele Sfântului Gheorghe, primite din Atena.

La final, Patriarhul Daniel i-a felicitat pe toţi cei care poartă numele Sfântului Gheorghe - peste un milion de români - precum şi pe clericii şi monahiile care slujesc la Reşedinţa Patriarhală.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, este sărbătorit anual pe 23 aprilie.