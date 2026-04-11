Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști: îndemn la pace, iubire fraternă și fapte bune

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj cu prilejul Sfintelor Paști, în care îi îndeamnă pe credincioși la pace, iubire fraternă și fapte bune în familie și în societate și cheamă la înțelegere între popoare, notează Agerpres.

„Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, deoarece Învierea lui Hristos este începutul sau arvuna învierii tuturor oamenilor ca biruinţă definitivă a vieţii asupra morţii. De aceea, Crezul ortodox se încheie cu această mărturisire 'Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină!'. Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţă cerească veşnică. De aceea, în noaptea de Paşti, Biserica Ortodoxă cântă: 'Astăzi prăznuim omorârea morţii şi începutul unei alte vieţi veşnice'. Primele cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos în dimineaţa Învierii Sale din morţi au fost adresate femeilor mironosiţe: 'Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!', iar în seara Învierii Sale s-a adresat ucenicilor săi, zicând: 'Pace vouă!'. De aceea, Sfintele Paşti sunt sărbătoarea bucuriei şi a păcii, a iertării şi a comuniunii în familie, în comunitate, în popor şi în lumea întreagă", a transmis Patriarhul.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a chemat și la pace și înțelegere între popoare, cerând rugăciuni pentru cei suferinzi și pentru românii din afara țării.

„Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate, să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi între străini, în mod deosebit să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Patriarhul BOR a încheiat cu „calde doriri de pace şi bucurie, sănătate şi fericire, dimpreună cu salutarea pascală 'Hristos a Înviat!, Adevărat a Înviat!'”.

Creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc duminică Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Anul trecut, Paștele a fost sărbătorit în aceeași zi de toți creștinii – ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, evanghelici și reformați, precum și de cultele neoprotestante. Următorul an în care Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun de toți creștinii va fi 2028, pe 16 aprilie.