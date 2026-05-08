Tribunalul București a sesizat CCR pe CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei. În ce condiții românii ar putea primi banii înapoi

Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a admis, vineri, cererea de sesizare a Curții Constituționale a României. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Tribunalul București a sesizat Curtea Constituțională a României privind aplicarea CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei, potrivit unui anunț făcut de avocatul Adrian Cuculis.

Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale a admis, vineri, cererea de sesizare a Curții Constituționale a României (CCR) cu privire la constituționalitatea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicată pensiilor care depășesc 3.000 lei lunar.

Încheierea pronunțată la ora 09:00, în completul C33, are următorul dispozitiv principal, precizează sursa citată:

„Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. În temeiul art. 29 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. a² şi art. 157⁶ Cod fiscal prin raportare la dispoziţiile art. 16 alin. (1), art. 44, art. 47, art. 56 din Constituţia României. Suspendă judecata cauzei până la pronunţarea şi publicarea deciziei Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituţionalitate.”

Dacă CCR va admite excepția și va declara prevederile neconstituționale, decizia va produce efecte erga omnes (față de toți), putând duce la:

Restituirea sumelor reținute începând din august 2025 însă doar pentru cei care au atacat în instanță taxarea pensiilor, nu pentru toată lumea;

Anularea obligației de plată erga omnes însă fără obligația de a restitui toți banii încasați dacă nu există un proces deschis, a mai explicat Adrian Cuculis.

Decizia intervine la doar câteva luni după intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, care a reintrodus (în formă modificată) obligația de plată a CASS pe pensiile mai mari de 3.000 lei, începând cu 1 august 2025. Măsura este temporară (până la 31 decembrie 2026), dar afectează sute de mii de pensionari.

Sesizarea CCR pe CASS, vine în contextul în care Tribunalul Covasna a suspendat aplicarea ordinului prefectului județului Covasna privind stabilirea numărului maxim de posturi din primării, în aplicarea OUG nr. 7/2026, anunță Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), cel care a inițiat procesul. Hotărârea nu este definitivă, dar este executorie. Președintele Sindicatului Național SCOR, Dan Cârlan, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că sunt deschise procese în toată țara pe acest subiect.