Radu Miruţă a amânat scumpirea călătoriei cu metroul. Ordinul a fost pus în transparență decizională

Radu Miruță a publicat în transparență decizională ordinul prin care se amână cu două luni scumpirea călătoriilor Metrorex. Foto: Agerpres

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat, marți, deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru ordinul care amână scumpirea călătoriei cu metroul de la 5 lei la 7 lei.

Scumpirea ar fi urmat să intre în vigoare de la 1 mai, conform deciziei fostului ministru PSD, Ciprian Șerban.

Înainte de a-și depune mandatul, Șerban Acesta a spus că măsura scumpirii a parcurs "toate etapele" în cadrul ministerului și că ar fi fost "penibil" să o lase în sarcina succesorului său.

Transporturile au fost preluate, interimar, de Radu Miruță, titularul de la Apărare, care este și vice-premier în Gvernul Bolojan.

Proiect de ordin de ministru: la 7 lei călătoria, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte

"Prin prezentul Ordin al Viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii interimar se dorește prorogarea cu 60 de zile a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 24 aprilie 2026.

Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socio-economice asupra populației.

Totodată, până la finalul celor 60 de zile, Societatea Metrorex S.A. va furniza un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni", se spune în textul publicat pe site-ul ministerului de resort.

"La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1–3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat.

Se apropie astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori.

Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex S.A. a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare", se mai spune în textul menționat.