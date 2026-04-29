Avioane radar AWACS, piloți Wild Weasel, realimentare în aer. Cum ar controla NATO spațiul aerian într-un conflict la scară largă

Publicat la 23:45 29 Apr 2026 Modificat la 23:48 29 Apr 2026

Cum ar controla NATO spațiul aerian într-un conflict la scară largă? Avioane radar AWACS, piloți Wild Weasel, realimentare în aer. Un documentar din interiorul mașinii complexe de putere aeriană care apără un miliard de oameni arată modul în care ar reacționa Alianța Nord-Atlantică.

Atingerea superiorității aeriene nu se obține din întâmplare. Necesită o rețea coordonată cu precizie de radare, avioane de vânătoare, piloți specializați și resurse aeriene care operează în perfectă armonie în 32 de națiuni aliate.

NATO prezintă un documentar, intrând în interiorul puterii aeriene aliate – de la aeronavele E-3A AWACS care acționează ca stații radar aeriene ce acoperă vaste porțiuni de cer, până la piloții de elită „Wild Weasel” care zboară primii în spațiul aerian inamic pentru a distruge sistemele radar SAM cu rachete HARM.

NATO dezvăluie cum aeronavele de realimentare în aer masive extind raza de acțiune a avioanelor de vânătoare aliate. Și cum își adaptează NATO strategia pentru a contracara amenințarea tot mai mare a războiului cu drone la scară largă.

Ce veți afla din documentarul NATO:

Superioritatea aeriană — ce înseamnă și de ce este decisivă

AWACS — stațiile radar aeriene care văd totul

Wild Weasels și HARM — neutralizarea apărării aeriene inamice

Realimentare aer-aer — aeronavele de alimentare ale NATO

Contracararea războiului cu drone — cea mai nouă amenințare de pe cer

32 de națiuni aliate — mai puternice împreună