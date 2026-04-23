Ce oferă România pentru misiunea militară din Strâmtoarea Ormuz

1 minut de citit Publicat la 07:00 23 Apr 2026 Modificat la 07:16 23 Apr 2026

România participă la discuțiile privind crearea unei misiuni militare în Strâmtoarea Ormuz, au declarat surse oficiale pentru Antena 3 CNN.

Discuțiile au loc miercuri și joi la Londra și reunesc ofițeri și experți în apărare din peste 30 de țări. Scopul discuțiilor este crearea unei misiuni militare sub conducerea Marii Britanii și a Franței pentru a asigura libera circulație în Strâmtoarea Ormuz.

Această misiune va fi pregătită, dar ea va fi activată și trimisă în zonă doar după încheierea conflictului dintre SUA și Israel pe de o parte și Iran pe de alta.

Potrivit unor surse oficiale din MApN, România este prezentă la discuții cu doi ofițeri, unul de la Statul Major al Forțelor Terestre și altul de la Comandamentul Forțelor Întrunite.

Aceleași surse precizează că posibila contribuție militară a României la misiunea din Ormuz este într-o fază incipientă.

Ce oferă România pentru misiunea militară din Ormuz

Funcție de nevoile misiunii condusă de Marea Britanie și de Franța, România poate oferi prin MApN mai multe variante, care sunt deja pe masa decidenților de la Londra:

1. Ofițeri de stat major cu experiență în planificarea misiunilor navale

2. Scafandri de mare adâncime

3. Echipaj pentru deminare cu navă și militari

4. Ofițeri de intelligence militar, având în vedere bogata experiență a DGIA în teatrele de operații din Afganistan, Irak și Hornul Africii

5. Ofițeri specializați în comunicații și procesare date





Marea Britanie și Franța vor lua în evidență oferta militară a României și vor ține cont de ea la constituirea formatului misiunii.

"Obiectivul de azi și mâine este de a traduce consensul diplomatic într-un plan comun pentru a garanta libertatea de navigație în strâmtoare și a sprijini un armistițiu durabil, a declarat ministrul britanic al apărării", John Healey.