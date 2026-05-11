Președintele Comitetului militar al NATO: Forțele Rusiei se reînarmează și se reconstituie rapid. Moscova e o amenințare

8 minute de citit Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:50 11 Mai 2026

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului Militar al NATO. Sursă foto: NATO

Preşedintele Comitetului Militar al NATO (CMC), Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, a efectuat recent o vizită de evaluare în România, unde s-a întâlnit cu liderii politici şi militari din domeniile Apărării şi Politicii Externe, dar şi cu ofiţerii din structurile de comandă ale Alianței transatlantice din țara noastră.

Amiralul Dragone a acordat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, un interviu în care subliniază cele mai importante aspecte ale vizitei sale şi obiectivele militare ale NATO pe Flancul Estic.

Cartierul General al Corpului Multinațional NATO Sud-Est, esențial pentru Flancul Estic

Radu Tudor: Domnule Amiral, România este țara NATO cu cea mai lungă frontieră terestră în timpul războiului. Avem nevoie de mai mult ajutor aliat pentru apărare și descurajare. Care este mesajul dumneavoastră?

Giuseppe Cavo Dragone: România este un aliat valoros și cheie timp de peste 20 de ani, iar contribuțiile sale pe Flancul Estic și în întreaga Alianță continuă să fie vitale. Și suntem cu adevărat recunoscători pentru asta. Suntem conștienți că provocările globale de astăzi sunt prea mari pentru ca orice națiune să le poată aborda singură.

Acesta este motivul pentru care Cartierul General al Corpului Multinațional NATO Sud-Est (MNCSE), cu sediul la Sibiu, facilitează coerența operațională între planurile de apărare naționale și aliate, precum și o mai bună integrare cu forțele aliate, pentru a sprijini arhitectura de securitate pe Flancul Estic.

România găzduiește, de asemenea, una dintre Forțele Terestre Înaintate ale NATO la Cincu, sub conducerea Franței, cu contribuții cheie din Belgia, Luxemburg și Spania. Aliații se antrenează continuu și fac exerciții cu Forțele Armate Române, extrem de capabile, pentru a îmbunătăți gradul de pregătire, a eficientiza logistica și a se asigura că acestea sunt pregătite în cazul în care descurajarea noastră va fi vreodată contestată.

Exercițiul DACIAN FALL 25 de anul trecut este un exemplu în acest sens. Acest exercițiu de apărare națională, condus de Armata Română, a implicat aproximativ 5.000 de militari din mai multe state aliate, cu obiectivul de a spori întărirea rapidă, interoperabilitatea și apărarea colectivă. Prin urmare, mesajul nostru este clar: Suntem mai puternici împreună!

Președintele CMC: Tragem învățăminte din experiența Ucrainei pe câmpul de luptă

Radu Tudor: Peste 60 de drone rusești au încălcat spațiul terestru/naval/aerian românesc și NATO în ultimii 3 ani. Există o soluție integrată aliată care să fie implementată în ceea ce privește măsurile anti-drone?

Giuseppe Cavo Dragone: Rusia a încălcat frecvent spațiul nostru aerian de-a lungul Flancului Estic, iar aceste acțiuni sunt periculoase și inacceptabile. NATO are deja o postură robustă în regiune, iar răspunsurile noastre rapide și decisive la incursiunile din trecut sunt o dovadă în acest sens.

De exemplu, după cum știți, pe 13 martie, în România, două avioane germane Eurofighter Typhoon au fost alertate în cadrul misiunii Eastern Sentry - o activitate multi-domeniu care sporește vigilența NATO de-a lungul întregului Flanc Estic - alături de avioane F-16 românești.

Acest lucru a demonstrat încă o dată disponibilitatea noastră de a descuraja și apăra prin acțiuni rapide, decisive și colective pentru a ne proteja populațiile și teritoriul.

Ne consolidăm și mai mult apărarea, pe măsură ce tragem învățăminte din experiențele Ucrainei pe câmpul de luptă și luăm în considerare cele mai recente evoluții tehnologice.

În acest sens, testăm în prezent sisteme integrate care vor ajuta la detectarea, urmărirea și neutralizarea amenințărilor aeriene.

În același timp, vom efectua mai multe exerciții, încercări, teste și evaluări cu sectorul privat, astfel încât să putem dezvolta cele mai bune modalități de a contracara amenințarea dronelor folosind tehnologii de ultimă generație.

Mai mult, vom continua să folosim mecanismele noastre de achiziții pentru a ajuta Aliații să dezvolte și să obțină rapid capabilități eficiente din punct de vedere al costurilor.

Vă pot asigura că Alianța rămâne pe deplin angajată în descurajarea oricărei agresiuni și vom rămâne vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO.

Șeful CMC: Baza Kogălniceanu, un exemplu în cadrul NATO

Radu Tudor: Marea Neagră a devenit un teatru de război de când Rusia a invadat Ucraina și a lansat războiul. Ce face NATO din punct de vedere militar pentru a proteja apele teritoriale NATO din Marea Neagră?

Giuseppe Cavo Dragone: Ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, ne-am sporit semnificativ prezența militară de-a lungul Flancului Estic, inclusiv în regiunea Mării Negre, cu sprijinul tuturor aliaților.

În România, modernizarea și extinderea Bazei Aeriene „Mihail Kogălniceanu”, de-a lungul anilor, este un exemplu în acest sens.

Aliații lucrează, de asemenea, îndeaproape pentru a salvgarda și proteja libertatea navigației în Marea Neagră. De exemplu, prin operațiuni și exerciții comune de contracarare a minelor, marinele aliate bulgară, română și turcă lucrează umăr la umăr, asigurând libertatea navigației, sporind interoperabilitatea și consolidând apărarea colectivă.

În cele din urmă, noile activități operaționale fac deja diferența prin adăugarea și conectarea mai bună a mijloacelor puse la dispoziție de aliați.

Un exemplu este Eastern Sentry, care se întinde pe întregul Flanc Estic, inclusiv Marea Neagră.

Șeful CMC: NATO se coordonează cu SUA pe reducerea trupelor din Europa, astfel ca alianța să nu fie afectată

Radu Tudor: Când Rusia a lansat invazia în 2022, SUA a trimis 3000 de soldați de elită în România. Acum avem doar 500 în baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Administrația SUA dorește să retragă multe trupe americane din Europa. Care este evaluarea dumneavoastră asupra acestui aspect și cum va fi afectată puterea NATO în Europa?

Giuseppe Cavo Dragone: Ajustările la postura forțelor naționale ale Aliaților nu sunt neobișnuite. În orice caz, aliații europeni și Canada sunt de acord asupra necesității de a investi mai mult în apărare și de a-și asuma o parte mai echitabilă din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună.

Observăm deja progrese tangibile, cum ar fi acordul aliaților la Summitul NATO de anul trecut de la Haga, de a investi 5% din PIB (pentru sectorul Apărării) și transferul unor responsabilități de comandă de la SUA către aliații europeni.

Viitorul Summit de la Ankara va fi o oportunitate de a evalua poziția noastră în ceea ce privește aceste progrese.

În sens mai larg, autoritățile NATO și SUA sunt în strânsă legătură cu privire la postura noastră generală pentru a ne asigura că NATO își păstrează o capacitate credibilă de descurajare și apărare.

Alianța are planuri de apărare robuste și lucrăm pentru a ne asigura că menținem forțele și capacitățile adecvate pentru a descuraja și a ne apăra reciproc.

Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a ne asigura descurajarea și apărarea, pe măsură ce această trecere către o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic continuă.

Șeful CMC: NATO nu caută război cu Rusia, dar Rusia rămâne cea mai mare amenințare

Radu Tudor: Se pregătește Rusia să lanseze un atac împotriva unei țări NATO în viitorul apropiat?

Giuseppe Cavo Dragone: Este clar că Rusia reprezintă pe termen lung cea mai semnificativă și mai directă amenințare la adresa securității noastre.

Rusia a căutat să reconfigureze fundamental arhitectura de securitate euro-atlantică, chiar înainte de războiul său de agresiune împotriva Ucrainei din 2022.

Continuăm să observăm o utilizare sporită a acțiunilor convenționale, cibernetice și a altor acțiuni hibride împotriva Aliaților și partenerilor, ca mijloc de destabilizare a Alianței.

Economia Moscovei se află - și probabil va rămâne în viitorul apropiat - pe picior de război.

Din perspectivă militară, forțele Rusiei se reînarmează și se reconstituie rapid. Din acest motiv, monitorizăm foarte atent activitatea și exercițiile militare ale Rusiei.

Permiteți-mi să subliniez încă o dată că NATO este o Alianță defensivă și nu căutăm confruntarea cu Rusia. Cu toate acestea, nu vom ezita să luăm orice măsură considerată necesară pentru apărarea noastră colectivă și vom continua să răspundem oricărei amenințări în toate domeniile, cu o abordare de 360 de grade, într-un mod unit și responsabil.

Operațiunea Eastern Sentry încorporează tactici noi pe Flancul Estic NATO

Radu Tudor: În ce stadiu se află implementarea Operațiunii Eastern Sentry?

Giuseppe Cavo Dragone: Când vorbim despre Eastern Sentry, ne referim la o activitate multi-domeniu lansată în septembrie 2025 pentru a spori vigilența NATO de-a lungul întregului Flanc Estic sau oriunde și oricând este nevoie.

Este concepută pentru a fi flexibilă și receptivă.

Ca activitate, nu o gândim în termeni de „etape”, ci mai degrabă ca pe o evoluție. Scopul este ca activitatea să se adapteze la amenințările în continuă evoluție din regiune în timp.

Acesta este motivul pentru care o descriem ca fiind „multi-domeniu”: Eastern Sentry implică resurse militare tradiționale aeriene, maritime și terestre, dar nu se limitează la acestea. De asemenea, încorporează tehnologii și tactici inovatoare concepute pentru a aborda provocările noi și emergente, cum ar fi amenințarea reprezentată de drone, așa cum am făcut și cu Baltic Sentry.

Această activitate militară conectează mai bine gama de resurse deja disponibile, precum și pe cele noi atunci când sunt desfășurate, de-a lungul Flancului nostru Estic și dincolo de acesta.

Per total, Eastern Sentry adaugă flexibilitate și putere posturii noastre, completează rolul esențial al Poliției Aeriene a NATO și arată clar că, în calitate de Alianță defensivă, suntem întotdeauna pregătiți să apărăm.

Șeful CMC: Nu există o apărare puternică fără o industrie puternică de profil

Radu Tudor: În calitate de CMC NATO, de ce aveți nevoie pentru a proteja mai bine Flancul Estic și pentru a transmite mesaje mai puternice și mai eficiente Rusiei?

Giuseppe Cavo Dragone: La nivel militar, pregătirea este elementul cheie al unei descurajări credibile. Aliați precum România contribuie deja direct la capacitatea NATO de a se consolida rapid, de a susține forțele și de a acționa decisiv în cazul în care descurajarea este contestată.

Chiar peste granița României, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, amintindu-ne în fiecare zi că miza pentru această regiune și pentru întreaga Alianță este tangibilă și reală.

Aici, pe Flancul Estic al Alianței noastre, percepția amenințării este clară și vizibilă în fiecare zi. O vedem direct, în timp ce forțele noastre repetă tranziția de la descurajare la apărare activă împotriva oricărei amenințări.

Pe lângă pregătire, avem nevoie ca industria să fie pe deplin implicată. Nu există o apărare puternică fără o industrie de apărare puternică.

O bază industrială de apărare robustă este indispensabilă pentru menținerea puternică a descurajării și apărării NATO.

Trebuie să ne folosim avantajul: Alianța noastră găzduiește cei mai importanți furnizori de industrie de apărare din lume. Totuși, nu există nici pe departe suficientă ofertă pentru a satisface cererea Aliaților, de ambele părți ale Atlanticului. Aceasta înseamnă că trebuie cu adevărat să producem mai mult și mai rapid.

De asemenea, trebuie să colaborăm și cu partenerii noștri - cum ar fi Ucraina, Uniunea Europeană și țările din Indo-Pacific - pentru a accelera inovarea și adoptarea de noi tehnologii pe măsură ce natura conflictului se schimbă.

Trebuie să consolidăm în continuare abordarea noastră la nivelul întregii societăți: avem nevoie ca mediul academic, sectorul privat și populația civilă să facă parte din sistemul de apărare, în ceea ce privește pregătirea, pe măsură ce Aliații își intensifică investițiile în apărare.

În același timp, există oportunități de afaceri pentru industriile noastre și, nu în ultimul rând, oportunități de angajare pentru cetățenii noștri. Dar este mai mult decât atât: aceasta este o investiție reală pentru noi toți și pentru viitorul nostru comun.