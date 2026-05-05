NATO a testat la Capu Midia cea mai complexă apărare anti-drone de până acum. Scenariul: roiuri de drone deasupra Mării Negre

2 minute de citit Publicat la 08:00 05 Mai 2026 Modificat la 08:16 05 Mai 2026

sursa foto: Getty

NATO a testat apărarea stratificată anti-drone în România pentru a consolida capacitățile integrate de apărare aeriană și antirachetă.

Testarea a avut loc la Poligonul de antrenament Capu Midia în timpul Exercițiului Eastern Phoenix 26, găzduit de România. Evenimentul a marcat prima activitate din cadrul Inițiativei privind Sistemele Aeriene Stratificate Contra-Avioane fără Pilot, care a implicat aproximativ 500 de persoane și aproximativ 215 sisteme tehnice.

Exercițiul a fost organizat de Ministerul Apărării Naționale din România în cooperare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO (ACT). Acesta a oferit un mediu structurat pentru a genera soluții – de la demonstrație la utilizare operațională.

Activitatea s-a concentrat pe integrarea senzorilor, sistemelor de comandă și control și lansatoarelor, într-o apărare stratificată unificată. Testarea a acoperit o suprafață de 2,5 kilometri și a inclus peste 250 de sisteme, cum ar fi radare, detectoare acustice și de radiofrecvență, instrumente de război electronic și capabilități cinetice și non-cinetice.

Scenariile au inclus operațiuni de tip roi de drone deasupra Mării Negre pentru a reflecta amenințările în evoluție. Exercițiul a evaluat modul în care diferite sisteme ar putea opera împreună în medii operaționale complexe.

Sprijinul din partea Centrului Comun de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina, inclusiv experți ucraineni, a contribuit la procesul de evaluare. Această performanță asigurată a fost măsurată în funcție de condițiile operaționale actuale, mai degrabă decât de scenarii teoretice.

„Avantajul nostru constă în capacitatea noastră de a ne adapta mai rapid decât adversarii noștri”, a declarat Amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT).

„NATO oferă națiunilor o modalitate unică de a reduce împreună riscul acestei adaptări, testând ceea ce este disponibil pe piață, la scară largă, cu industria din întreaga Alianță.”

Activitatea este legată de Operaţiunea Eastern Sentry, activitatea de vigilență sporită a NATO, introdusă în urmă cu doar câteva luni după recentele încălcări ale spațiului aerian pe Flancul Estic.

Inițiativa își propune să conecteze activitățile operaționale, contribuțiile naționale și eforturile de inovare într-o postură defensivă flexibilă.

Eastern Sentry se concentrează pe consolidarea forțelor existente, permițând în același timp desfășurarea rapidă a capacităților anti-drone. De asemenea, aceasta urmărește să îmbunătățească integrarea senzorilor, sistemelor de comandă și lansatoarelor, în cadrul Alianței.

„Apărarea Aeriană și Antirachetă Integrată este coloana vertebrală a Eastern Sentry”, a declarat Brennan Gallagher, planificator senior la Comandamentul Aerian Aliat. „Nu va exista o soluție miraculoasă; domeniul aerian nu poate sta singur și rezolva problema.”

Exercițiul din România a demonstrat abordarea NATO în ceea ce privește adaptarea la amenințările aeriene în continuă evoluție, inclusiv dronele low-cost și sistemele de atac unidirecționale. Acesta a evidențiat eforturile de integrare a capabilităților existente și emergente în mai multe domenii.

Testarea susține obiectivul NATO de a consolida descurajarea și apărarea de-a lungul flancului său estic. De asemenea, consolidează capacitatea Alianței de a detecta, urmări și răspunde amenințărilor aeriene într-un mod coordonat, scrie Defense Industry Europe.